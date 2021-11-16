Суд Антальи снял запрет на выезд россиян, подозреваемых в поджоге

Суд Антальи 16 ноября снял запрет на выезд из Турции для семерых россиян, задержанных в конце октября по подозрению в поджоге в горах провинции Анталья на туристическом маршруте "Ликийская тропа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

Семеро туристов из России были арестованы после того, как в районе из бивака в национальном парке в районе горы Сиври вспыхнул пожар, который пришлось тушить с привлечением техники, в том числе самолета и двух вертолетов.

При этом сами туристы свою вину, судя по их публикациям в соцсетях, отрицают. Они утверждали, что шли мимо, увидели возгорание и попытались его потушить своими силами.