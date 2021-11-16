В Москве открылась выставка к 300-летию Московского Синодального хора

В Музее современной истории России открылась грандиозная выставка "Глагол таинственный небес", посвященная 300-летию Московского Синодального хора. Вернисаж был намечен на 1 ноября, день рождения великой княгини Елисаветы Федоровны, но из-за локдауна перенесен на две недели позже. Для посетителей же выставка откроется 18 ноября.

300 лет назад Россия стала империей. 11 октября 1721 года произошло обращение Сената к царю о принятии им титула "Отца Отечества, императора всероссийского". Объявление царя императором произошло в день Казанской иконы Божьей Матери, который теперь называется Днем народного единства. Патриарший хор указом императора стал синодальным.

- Выставка "Глагол таинственный небес" открылась в пяти залах исторического здания (здесь был Английский клуб и Музей революции - прим. "РГ") в центре столицы, дает глубокий экскурс в историю хора, начиная с XIV века, и предвосхищает Рождественские мероприятия Фонда ЕСПО, - сказала автор идеи и организатор выставки, председатель Наблюдательного совета Фонда "Содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. - Отечественная музыка была под покровом великокняжеской четы. Синодальному хору покровительствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и его супруга - великая княгиня Елисавета Федоровна. В подготовке выставки мы открыли целый пласт имен, который практически предан забвению, но их талант освещал дорогу в вечность.

В экспозиции, которая стилизована под нотный стан, представлены предметы и документы из более чем 15 музеев и архивов России, а также из частных собраний, напоминающие о предшественниках Синодального хора - митрополичьем хоре XIV-XVI веков, Патриаршем хоре (с конца XVI века).

Первый зал посвящен истории хора в 14-16 веках, где можно познакомиться с первыми изображениями хора. В середине осмотра рассказ о композиторах, сотрудничавших с хором, в последнем зале рассказывается о творческом взлете хора и гастролях в более чем 60 странах мира.

- Хоровое пение - самая древняя форма искусства. Слова можно поменять местами, смысл их не изменится, - считает автор книги об истории Синодального хора Константин Ковалев-Случевский, он же гид по выставке. - В музыке от перестановки нот мелодия изменяется. Воспроизвести мелодии по нотам можно лишь с XV века.

Многое начиналось с Византии. Когда в 395 году Римская империя разделилась на Западную (Римскую) и Восточную (Византийскую), то два ствола христианской культуры стали развиваться каждая по-своему. Стала складываться и русская хоровая школа, где был запрет на использование музыкальных инструментов. Запад от этой тенденции отказался. Восток же ушел в аскезу. В богослужении использовался церковнославянский язык, который был тогда понятен людям. Третьей отличительной чертой православного богослужения, которая объединяла и певцов, и прихожан, когда пели одним сердцем, - использование двух хоров, которые располагались справа и слева от иконостаса.

До 1589 года Синодальный хор был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов была перенесена из Владимира в Москву и основным местом службы певчих стал Успенский собор московского Кремля.

Первоначально в состав хора Патриарших певчих дьяков, от которых ведет историю Синодальный хор, входили только мужчины. В XVII веке Патриарший хор одним из первых освоил пришедшую с запада линейную нотацию и партесное пение ("пение по партиям").

В настоящее время в составе коллектива 80 певцов. Помимо участия в торжественных богослужениях Московский Синодальный хор выступает с концертными программами. Коллектив выбран в качестве партнера главным хором Ватикана - хором Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Эти два ведущих коллектива, представляющих музыкальную культуру востока и запада Европы, демонстрируют традиционные христианские ценности и высокое искусство. В географию выступлений Синодального хора входят более 40 стран по всему миру.

Хор, кроме концертов (которые начались с XVIII века), участвует в богослужениях, где бабушки и их уже седые дети, внуки и правнуки поют соборно и единым сердцем.

- С 2011 года по благословению патриарха тружусь над возрождением Московского синодального хора, - рассказал художественный руководитель Московского Cинодального хора Алексей Пузаков. - До этого управлял хором Третьяковской галереи. Искусство хора связано с православием. Церковное искусство связано с преданием, прикасаясь к которому очищается сердце.

А насколько сохранился дореволюционный репертуар?

Алексей Пузаков: В большом объеме. Это музыка московской музыкальной школы церковного пения - Чайковского, Рахманинова. Коллектив исполнял произведения Кастальского, Гречанинова, Чеснокова - композиторов, которые сформировали московскую школу и необычайно обогатили ее традиции.

Что в планах?

Алексей Пузаков: 25 ноября будет наш концерт в зале "Зарядье", посвященный 800-летию Александра Невского. На котором мы исполним кантату "Александр Невский" Сергея Прокофьева. Синодальный хор является участником именитых международных фестивалей. Сейчас будем готовиться к Рождественскому фестивалю в Доме музыки.