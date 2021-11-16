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16.11.2021 16:43
Рубрика: Экономика

В России ускоренно модернизируют БАМ и Транссиб на Восточном полигоне

Текст: Евгений Гайва
В России в приоритетном порядке реконструируют БАМ и Транссиб на Восточном полигоне, чтобы увеличить экспорт товаров, но будут продвигать и другие проекты.

Скоростную трассу Москва-Казань запустят по основному ходу уже в 2023 году, ВСМ Москва-Санкт-Петербург будут строить по этапам, также возобновлена работа над трассой "Меридиан".

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
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Для грузоперевозчиков на портале Госуслуг откроют суперсервис для электронного документооборота, а для пассажиров на транспорте внедрят биометрию. Транспортную стратегию России до 2035 года обсуждают на крупнейшем отраслевом форуме.

"Сегодня нам открывается исторический шанс. За счёт новых технологий, которые уже отработаны в мире в других секторах, в том числе российской экономики, у нас появляется уникальная возможность реально обеспечить бесшовность и безбарьерность движения пассажиров и грузов", - отметил на площадке международного форума "Транспортная неделя - 2021" первый вице-премьер Андрей Белоусов. Это даст качественный рывок в эффективности и скорости движения грузов, позволит реально "сшить" страну. Нужно модернизировать транспортную инфраструктуру и внедрить цифровые технологии.

Основной акцент стоит сделать на увеличении пропускной способности, прежде всего, железной дороги в восточном, южном и северо-западном направлениях, указал Белоусов. На восточном направлении России будет наращивать экспорт угля. "Все говорят - конец угольной эпохе, зачем мы строим Восточный коридор, вкладываем туда гигантские деньги. Мы прекрасно понимаем, что изменения в мире происходят достаточно медленно. Спрос на углеводороды и в том числе на твердое топливо в Юго-Восточной Азии сохранится ещё на годы, если не на десятилетия. Поэтому даже с точки зрения простого баланса мировой экономики нам нужны эти транспортные выходы", - заметил он.

Ускорить строительство железной дороги на Восточном полигоне нужно еще и потому, что материалы стремительно дорожают, заметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Здесь сейчас сконцентрированы огромные ресурсы и идет активная работа.

Но будут реализованы и другие проекты. Строительство основного хода трассы М-12 Москва - Казань запустят в 2023 году, отметил Хуснуллин. А к 2024 году будут выполнены съезды и благоустройство. По его словам, на трассе уже работают около 15 тысяч человек и более шести тысяч единиц техники. Также активно идет проработка продления дороги до Екатеринбурга. В начале следующего года может начаться строительство этого участка.

Рассматривается и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Выходы из двух столиц построят в любом случае. А соединять две части дороги планируется в дальнейшем, когда для этого будут финансовые возможности.

Кроме того, возобновилась работа над проектом строительства трассы "Меридиан" в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай возобновлена. Как рассказал Хуснуллин, такое решение было принято после встречи на уровне премьер-министров России и Казахстана. Сейчас, в частности, просчитывается финансовая модель трассы, сроки окупаемости, определяются возможные этапы строительства. Эта трасса пройдет через восемь регионов страны и свяжет Казахстан с западными границами России.

Расширение транспортных коридоров в России дополнит цифровизация отрасли. В 2022 году на портале Госуслуг запустят новый суперсервис "Безбумажные перевозки" и для пассажиров, и для грузов, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернушенко. Транспортные накладные, путевые листы, предрейсовый и послерейсовый осмотр, специальные разрешения на перевозку грузов будут оформляться в электронном виде. По словам вице-премьера, электронный документооборот станет мощнейшим ускорителем перевозок. Цифровизация уже привела к увеличению мобильности населения на 10%, заметил Чернышенко. Еще больше упростит поездки внедрение биометрии. Предполагается, что к 2030 году 80% поездок будет проходить с использованием этой технологии. Но можно ставить более амбициозные цели, так как биометрия уже внедрена в московском метрополитене и в аэропорту Шереметьево, пояснил Чернышенко.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Обновленная транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом до 2035 года сформирована не по отраслям, как было раньше, а по выгодоприобретателям, то есть ориентирована на пассажиров, бизнес и государство, отметил министр транспорта Виталий Савельев. Учтены такие мировые тренды, как декарбонизация, переход на новые источники энергии, цифровизация. В России уже сеть беспилотные технологии. В скором будущем мультикоптеры будут доставлять пассажиров и грузы, заметил министр.

Цифровизация позволит обеспечить рост производительности труда как минимум в два раза. Надо будет задуматься, чем занять население, которое будет высвобождаться, заметил Савельев. А электронные накладные, электронные пломбы - это уже настоящее, добавил он.

Министр выразил надежду, что правительство утвердит стратегию до конца этого месяца.

Экономика Транспорт

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