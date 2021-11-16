Видео: карма настигла автохама за агрессивное вождение

Неуважение к остальным участником движения, агрессивное вождение и провоцирование аварии - кому из водитедей это понравится? Никому. И что можно сделать? Выругаться себе под нос, посигналить возмущенно и выложить видео в интернет, чтобы все полюбовались на нахала и осудили его. Где ж дорожная полиция, когда она так нужна?

А вот и она! И наказание наглецу за агрессивное вождение будет неизбежно.

Все так и произошло во Франции на автостраде A6 в направлении Париж-Юри. Водитель Ford Mondeo резко перестроился из свободной левой полосы в правую, где спокойно ехала фура, и сразу же снизил скорость,заставляя тяжелый грузовик экстренно тормозить. Дальнобойщик успел среагировать, но понервничал сильно.

Владелец Mondeo высунул руку в окно с издевательским жестом и, видимо, готовился еще поиздеваться над водителем грузовика, но тут сработали законы кармы. Из ниоткуда взялись двое сотрудников дорожной полиции на мотоциклах, который весь инцидент успели зафиксировать и жестами предложили водителю Ford остановиться у обочины для составления протокола. Убедить стражей порядка в своей невиновности ему будет непросто - все случившееся записано на регистраторе дальнобойщика.