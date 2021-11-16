В России завершается очередной сезон дорожных работ. Значительная их часть выполняется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Одним из главных стратегических итогов нынешнего года в сфере дорожного строительства стало формирование перечней автодорог опорной сети в каждом из субъектов РФ. Такой каркас должен обеспечить устойчивые связи между основными точками генерации транспортного спроса. Он включает все федеральные трассы, а также отдельные региональные.

Как рассказал замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко: "Мы говорим в первую очередь о востребованности этих направлений для граждан, для перевозчиков. Это и обходы крупных городов, и связь крупных логистических центров, это и пункты пропуска и центры развития экономик субъектов РФ, муниципальных образований. Мы здесь смотрим и стратегию развития транспорта".

При формировании опорной сети акцент сделан на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (входит в нацпроект "БКД"). Объем финансирования, предусмотренный в федеральном бюджете на реализацию его мероприятий в 2021 году, составляет 107,7 миллиарда рублей.

Работы ведутся на 6350 объектах, из которых 6025 вводятся в эксплуатацию в этом году. По итогам дорожного сезона планируется привести в нормативное состояние 16,5 тысячи километров автодорог, а также построить и реконструировать ряд капиталоемких объектов общей протяженностью почти 150 километров. Как отметил министр транспорта Виталий Савельев: "Реализация нацпроекта решает множество социальных и экономических задач по улучшению качества жизни граждан. В 2021 году после строительства и реконструкции будет введено в эксплуатацию 1380 километров федеральных и региональных автодорог. Благодаря этим достижениям изменяется дорожно-транспортная инфраструктура нашей страны".

Разветвленная сеть дорог с комфортной инфраструктурой - залог стабильного развития страны

На сегодня общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в субъектах - участниках нацпроекта - свыше 120,9 миллиона квадратных метров, что составляет более 86 процентов всего объема работ этого года. "Идем второй год подряд с опережением плана. Строительство новых дорог и поддержание дорожной сети в нормативном состоянии по-прежнему наша главная задача. От ее выполнения, по сути, зависит и реализация всех прочих нацпроектов. Безопасная, разветвленная логичная сеть дорог с комфортной инфраструктурой - залог стабильного экономического развития любой страны, тем более такой большой, как наша", - сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Впервые начиная с 2021 года работы по нацпроекту проводятся не только на региональных и местных автодорогах, но и на федеральных трассах. По итогам этого года протяженность построенных и реконструированных федеральных автодорог, переданных в доверительное управление ГК "Автодор", прогнозируется на уровне 98,5 километра. А протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных трасс, в том числе обеспечивающих устранение "узких мест", составит 146,4 километра. Как отметил руководитель ФДА Роман Новиков: "Ключевая цель нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - повышение качества жизни населения, поэтому особое внимание уделяется восстановлению дорог, ведущих к социально значимым объектам. В этом году специалисты приведут в нормативное состояние 780 участков школьных маршрутов и около 400 дорог к медучреждениям. Также специалисты обновят 388 региональных трасс и участков улично-дорожной сети, ведущих к туристическим местам и достопримечательностям".

Ключевая цель нацпроекта - повышение качества жизни населения страны

В этом дорожном сезоне удалось полностью завершить плановые объемы укладки дорожного покрытия в Белгородской, Магаданской, Московской, Пензенской областях, а также в Ингушетии и Марий Эл. Близятся к завершению - в Красноярском крае, Удмуртии, Кемеровской и Орловской областях, Коми, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. К примеру, Белгородская область уже третий год подряд становится первым субъектом в стране, где досрочно завершаются мероприятия по реализации нацпроекта. В этом году в регионе в нормативное состояние приведено 155 объектов, в том числе 126 муниципальных дорог и 29 региональных.

1,4 тысячи километров федеральных и региональных автодорог будет обновлено по итогам 2021 года

При этом регионы готовы пристально следить за добросовестным исполнением дорожных работ. Как рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев: "Благодаря нацпроекту в нашем регионе проходят масштабные дорожные работы за последнее десятилетие. Особое внимание уделяется их качеству. Организован многоступенчатый контроль их строительства". Так, на каждый объект подрядчик дает гарантию 5 лет. Если в течение этого периода будут выявлены недостатки, компания устранит их за свой счет. И такая практика - по всей России.

Объектом внимания местных властей становится и удобная инфраструктура для безопасности пешеходов и водителей. По словам и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова, одним из важных направлений нацпроекта является повышение безопасности дорожного движения. "В рамках нацпроекта специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения: устанавливают новые дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждение, стационарное освещение, на проезжую часть наносят разметку", - пояснил он. С начала нынешнего года на региональных дорогах Псковской области установлено более 17 километров барьерного ограждения, оборудовано 22 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений, налажено освещение на пешеходных переходах и автобусных остановках, и т.д.

В 2022-2024 годах правительство планирует направить из бюджета на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" не менее 1,3 триллиона рублей. Так, в 2022 году планируется выделить 331,7 миллиарда рублей, в 2023 году - 445,8 миллиарда, в 2024 году - 544,7 миллиарда рублей.