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17.11.2021 19:04
Рубрика: Общество

Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова

Все, кто переболел коронавирусом, входят в группу риска. У них ослаблен иммунитет. Поэтому им необходима вакцинация от гриппа. Такую точку зрения высказала в ходе выступления в Государственной Думе глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По словам Поповой, вакцинацию от гриппа необходимо активизировать. И главное внимание уделить группам риска. "Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска", - цитирует главу Роспотребнадора ТАСС. Попова перечислила группы риска для гриппа: это ослабленные различными заболеваниями граждане, люди с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети.

Попова добавила, что коронавирус угнетает иммунитет заразившегося. Поэтому после перенесенного заболевания человек живет какое-то время с иммунной депрессией. И очень опасно, если в такой период человек заболеет гриппом.

Ранее в интервью "РГ" заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала необычную особенность заражения коронавирусом.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Когда распространяется преимущественно один возбудитель, который имеет большую способность к распространению, то те пациенты, те люди, которые по каким-то причинам имеют на данный момент высокую чувствительность, конечно, будут в первую очередь заражаться именно преобладающим вирусом. Возможно заражение одновременно или в течение одного-двух дней, пока идет инкубационный период, допустим, гриппом и другими вирусами. Мы видим, что когда сочетанная этиология, то, как правило, наступает гораздо более тяжелое течение болезни и, конечно, тут надо ориентироваться на то, чтобы соблюдать абсолютно все меры защиты и неспецифической профилактики, помимо вакцинации, чтобы не подхватить другие вирусы. Они никуда не делись", - рассказала эксперт.

По ее словам, по сравнению с 2019 и 2020 годами, в этом году наблюдается более высокий уровень циркуляции различных респираторных вирусов, более раннее появление вируса гриппа в популяции, чего в прошлые годы.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Прививки и вакцинация

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