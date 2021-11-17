"Автодор" исключил резкого роста тарифов за проезд по платным дорогам

В России проезд по платным дорогам не будет резко дорожать, заявил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Напомним, что планировалось повысить максимальный тариф за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам до 8 рублей за километр и по уже действующим трассам - до 5 рублей.

"Это на длинную перспективу... Мы ставим верхнюю планку. Вот я могу сказать, что сегодня по трассе М-11 мы ее даже не достигли… Чтобы не сложилось впечатление, что мы сразу же введем эти тарифы", - сказал он на форуме "Транспорт России", передает РИА Новости.

Петушенко также отметил, что, если тарифы будут быстро повышаться, на платных дорогах станет меньше машин. Хотя востребованность дороги увеличивает стоимость ее содержания. Но тарифы должны расти только, если рынок сможет их платить.