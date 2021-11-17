АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta

Компания АвтоВАЗ перезапустила выпуск Lada Granta, об этом сообщает паблик Avtograd news. Ожидается, что сборка продлится до конца рабочей недели. Запланированный суточный сход с конвейера - 620 автомобилей.

С сегодняшнего дня все три сборочных конвейера завода в Тольятти находятся в рабочем процессе. На линии ПАП - В0 сборка Largus, Xray Logan, Sandero. Суточный план на сегодня составляет 690 выпущенных машин. Линия выпуска автомобилей семейства Niva также в работе, план - 270 штук.

О дефиците электронных компонентов для автопромышленности известно с конца прошлого года, но до сих пор проблема не только не решена, но и обостряется.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа "РГ" сообщили следующее:

"Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше. Соответственно, рваный график производства будет сохраняться".

Кстати, сегодня стало известно, что АвтоВАЗ порекомендовал дилерам уже сейчас начать подготовку к запуску обновленного семейства модели Lada Vesta, которое выйдет в 2022 году.