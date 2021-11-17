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17.11.2021 06:22
Рубрика: В мире

Байден назвал себя делегацией США на Олимпиаде в Пекине

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о том, отправят ли Соединенные Штаты свою делегацию на Олимпиаду в Пекине. "Я - делегация", - заявил Байден.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Его слова цитирует пул Белого дома, передает РИА Новости. Отмечается, что так и осталось неясным, что конкретно имел в виду американский лидер и понял ли он вопрос. Других комментариев президент давать не стал.

Напомним, накануне издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, распространило информацию о том, что Вашингтон планирует объявить дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Если Байден поддержит это решение, то никто из представителей американских властей не посетит Олимпиаду. Ранее телеканал CNN сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин может пригласить Байдена присутствовать на Играх. Однако во время онлайн-переговоров двух лидеров тема Олимпиады не обсуждалась.

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