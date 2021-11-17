Эксперт Ирина Новикова - о практическом значении новых интеграционных программ

Интеграция - длительный и непростой процесс. Здесь важно избежать соблазна простых решений. Фото: Photoxpress

Ирина Васильевна, в чем, на ваш взгляд, важность новых интеграционных программ для экономик стран - участников Союзного государства?

Ирина Новикова: Давайте уточним: важность для кого? Союзные программы несут пользу реальным хозяйствующим субъектам и гражданам Беларуси и России. При этом нужно понимать, что современный мир, в котором мы живем, развивается через крупные региональные объединения. И сегодня нет ни одной страны, не входящей хотя бы в одну интеграционную группировку. На постсоветском пространстве наиболее крупное объединение - Евразийский экономический союз. Союзное государство является своего рода испытательной площадкой, показывающей пример остальным членам ЕАЭС.

Какие из подписанных президентами документов вы считаете ключевыми, реализация которых наиболее важна и для хозяйствующих субъектов, и для граждан?

Ирина Новикова: Может, это и не самое главное, но было чувствительным, когда мы "бодались" в прежние годы по поставкам белорусской сельхозпродукции в Россию. Достигнуто соглашение об обмене данными фитосанитарного контроля, что позволит избежать таких трений. Очень важно, что создаются единые рынки нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. До сих пор предприятия не находились здесь в равных условиях, а ведь эти ресурсы закладываются в себестоимость продукции, что напрямую влияет на их ценовую конкурентоспособность. Для Беларуси эта договоренность важна и потому, что построена АЭС, появятся излишки электроэнергии, которые можно будет продавать на едином энергорынке. В-третьих, в Беларуси на малых и средних предприятиях создается половина всего ВВП и 40 процентов экспорта. В связи с этим важно, что будет согласована политика по их финансовой поддержке, появится совместная программа. Что касается непосредственно граждан - отменяется роуминг. И тут же можно сказать о том, что белорусская банковская система будет присоединена к Системе быстрых платежей, объединяющей 200 российских банков. А значит, белорус, работающий, например, в Сибири или на Дальнем Востоке, сможет оперативно и с минимальными потерями перебросить деньги на родину. Для предприятий, в свою очередь, гарантируется возврат валютной выручки. Помните, Президент Александр Лукашенко направлял в Россию генерального прокурора разобраться, почему там застревают средства белорусских товаропроизводителей? Теперь такие ситуации не должны повторяться. Наконец, предусматривается строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Москва - Минск и Санкт-Петербург - Минск. Этот перечень можно продолжить.

Очень важно, что создаются единые рынки нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии

А по единой валюте каковы перспективы?

Ирина Новикова: У нас слишком различается денежно-кредитная, социальная, налоговая политика.

А общая валюта вводится, как правило, тогда, когда все это унифицировано. Иначе недалеко до серьезных проблем, как случилось в ЕС, когда в Греции выплачивались большие зарплаты госслужащим и нарастили долг в 300 миллиардов евро. Такого быть не должно. Поэтому и стоит вопрос о гармонизации в Союзном государстве налоговой, таможенной, денежно-кредитной политики...

Глава российского Кабинета министров Михаил Мишустин говорил также об унификации социальной политики…

Ирина Новикова: Это весьма сложный процесс. Вот лишь несколько нюансов. Беларусь единственная страна на постсоветском пространстве, где женщина находится в декрете три года. Это очень большие средства. С другой стороны, материнский капитал в России и Беларуси - совершенно разные системы и суммы. Как это согласовать? Придется искать компромиссы.

Бизнес в первую очередь волнуют новации в налоговой политике. Что тут ожидается?

Ирина Новикова: Действительно, выделено в отдельную опцию согласование косвенных налогов - НДС и акцизов. Они пополняют бюджет той и другой страны. Ставки НДС у нас одинаковы - 20 процентов, а акцизы в России на некоторые товары выше. Если они будут согласованы, это станет значительным шагом. И не забывайте, Россия предлагает использовать свою платформу для цифровизации налоговых сборов. Это позволит Беларуси сэкономить немало денег, отказавшись от создания аналога. Я бы еще добавила важное для бизнеса: будет разрешено открытие счетов белорусским резидентам в российских банках-нерезидентах, и наоборот. И можно будет свободно перебрасывать финансовые средства на всем пространстве Союзного государства. По этому пути идут уже в ЕАЭС, там за союзным опытом внимательно наблюдают.

А насколько результаты всей этой работы почувствуют простые граждане?

Ирина Новикова: Все, о чем мы говорили, касается и обычных людей. Предположим, вы сможете открыть в союзной стране счет, которым и родственники смогут пользоваться. То же с банковскими карточками. Сейчас, приезжая из Беларуси в Москву, порой сложно найти подходящий банкомат, чтобы снять деньги. Упомянутое присоединение к Системе быстрых платежей позволит решить проблему.

В союзных программах обозначены конкретные цифры и сроки реализации интеграционных задач

Важные документы подписаны. Что дальше?

Ирина Новикова: Уже работают межправительственные комиссии по ряду направлений. Но если отмена роуминга, согласование фитосанитарного контроля уже достаточно проработаны, то унификацию денежно-кредитной, таможенной политики ожидает длительный и непростой процесс. Нужно считать, сколько может потерять бюджет той или иной стороны. Здесь важно избежать соблазна простых решений. Например, звучат призывы вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога. Понятно, хочется, чтобы больше платили богатые. Но надо четко обозначить рамки. Иначе, убеждает экономическая теория, упадут поступления в бюджет, а следом сократится финансирование социальных программ.

В союзных программах обозначены конкретные цифры и сроки реализации интеграционных задач. По некоторым вопросам согласование может занять год, а по единой валюте - не меньше десяти лет. Но в итоге у нас появятся единые рынки. А иначе зачем нам интеграция?