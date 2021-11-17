Эксперты подсчитали, сколько автопроизводители зарабатывают в секунду

Портал Uswitch подсчитал, сколько зарабатывают крупнейшие автомобильные производители в одну секунду. Речь идёт о тысячах долларов. Лидерство - у Toyota, на втором месте - Volkswagen, на третьем - Daimler.

В секунду Toyota получает 8371 доллар, а за час выручка компании составляет 31.4 млн долларов. Volkswagen отстаёт ненамного: 8073 долларов в секунды и 29.1 млн долларов в час. Разрыв с третьим местом, конечно, колоссальный: прибыль Daimler в секунду - "всего" 5589 долларов, в час - 20.1 млн долларов.

Компания Honda ежесекундно получает в свою копилку 4356 долларов, за час состояние увеличивается на 15.7 млн долларов. Чуть меньше за 60 минут получает Mitsubishi, расположившаяся на пятом месте, - 15.5 млн долларов, в секунду прибыль компании составляет 4312 долларов.

Ford и General Motors в секунду зарабатывают 4032 и 3884 доллара, в час - 14.5 и 14 млн долларов соответственно.

На восьмой строчке по объёмам прибыли находится BMW: 3586 долларов в секунду и 12.9 млн долларов в час. Две последние строчки рейтинга заняли Stellantis и Nissan, ежесекундный заработок которых составляет 3140 и 2882 доллара.