Главред "МУЗ-ТВ" заплатит крупный штрафы за ЛГБТ-пропаганду

Мировой судья судебного участка 361 Басманного района признал главного редактора телеканала "МУЗ" Андрея Разыграева виновным по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ - в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, мировой суд назначил Разыграеву наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей. Ранее в среду Басманный суд признал виновным по этой же статье ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" и назначил телеканалу штраф в размере 1 млн рублей.

Административный протокол был составлен Роскомнадзором после трансляции в июне "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света" по факту нарушения, связанного с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.