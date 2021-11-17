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17.11.2021 13:48
Рубрика: Власть

Госдума разрешила заключать трудовые договора удаленно

Текст: Татьяна Замахина
Трудовой договор между сотрудником и работодателем можно будет заключать дистанционно. Кроме того, можно будет полностью перейти на электронный документооборот. Такую возможность дает закон, который приняла Госдума.

В настоящий момент ряд документов обязательно должны оформляться в письменном виде. Таким образом, до принятия документа не было законных оснований для полного перехода на электронный документооборот.

Фото: iStock
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Инициатива, вводящая их, была внесена в ГД депутатами фракции "Единая Россия" и сенаторами от "ЕР". Новый закон разрешает использовать документы, связанные с рабочим процессом, в электронном виде - без дубликатов на бумажном носителе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такие новшества в Трудовом кодексе упростят жизнь как работникам, так и работодателям, сэкономят их время и силы. Так, соискатели смогут на расстоянии подобрать работодателя из другого региона, в удаленном режиме пройти собеседование и заключить трудовой договор. А уже работающим гражданам не придется оформлять дополнительные командировки, если они трудятся в другом регионе.

Кроме того, работники смогут обойтись без визитов к кадровикам, чтобы подписать тот или иной документ электронной подписью. Речь также идет о быстром получении разного вида услуг, где требуются данные от работодателей - от банковских до государственных. Необходимые сведения будут предоставлены через информационную систему.

О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет сотрудников, а те, в свою очередь, вправе отказаться, поясняют авторы.

Ко второму чтению Госдума уточнила, что новые нормы не применяются к документам, в отношении которых пока необходимо оформление на бумажном носителе или ознакомление сотрудника в письменной форме.

Депутаты уже не в первый раз одобряют законы в этом направлении. Ранее было принято решение о постепенной замене бумажных трудовых книжек электронными, напомнил Вячеслав Володин. Кроме того, вступили в силу изменения в Трудовой кодекс о дистанционной работе и поправки в отраслевой закон о создании единой цифровой платформы в сфере занятости, отметил спикер.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Занятость Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Трудовое законодательство

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