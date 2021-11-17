Ирвин Уэлш работает над мюзиклом "На игле" и новым романом

В преддверии телепремьеры "Преступления" (Crime), экранизации одноименного романа за авторством Ирвина Уэлша, строптивый шотландский писатель дал обширное интервью британскому изданию The Guardian. Среди прочего он таинственно намекнул, что зрителям нужно будет дотерпеть до четвертого эпизода - и тогда из усилия будут по-настоящему вознаграждены: в пятом и шестом происходящее просто "уйдет в отрыв".

Оставаясь верным анархистскому духу, которым пропитаны произведения, принесшие ему народную любовь, певец глазгианских трущоб, заново разрушенной инфраструктуры и изнанки жизни сразу предупреждает - от "Преступления" не нужно ждать типичного для полицейской драмы распределения ролей, там нет никаких "хороших парней, которые ловят плохих", в крайнем случае их можно охарактеризовать как "ребят, у которых не все в порядке", гоняющиеся за "больными на всю голову" (здесь Уэлш в свойственной для себя манере использует куда более красочные эпитеты).

В своих размышлениях он задается вопросом о пост-капитализме, его будущем и судьбах всего человечества. По мнению Уэлша, современное общество представляет собой "сумасшедший зоопарк, который вряд ли хоть кого-либо устраивает".

Уэлш поделился своими ближайшими планами - певец оборотной стороны успешного за границей на протяжении нескольких десятилетий коллективного мифа о Cool Britannia и его разрушитель вознамерился написать повесть о геймерах. Но при этом он не стремится к аутентичности и "говорить с геймерами не собирается". Ситуация, когда большинство веяний приходят в жизнь из интернета, а книги становятся розничным товаром, призванным закрывать определенные жанровые ниши, противоестественна. Уэлш непреклонен - культура делается на улице, и это, к его удовлетворению, снова начинает возвращаться. Да и вообще он - большой оптимист и смотрит на будущее соответственно.

Кроме того, писатель работает над мюзиклом "На игле" (Trainspotting) по мотивам одноименной книги (успешно экранизированной и получившей замечательный сиквел усилиями Дэнни Бойла). Он не хочет видеть там саундтрек из фильма, у работы в этом жанре должно быть другое лицо. На возмущенный возглас журналиста о том, что люди будут ждать именно эту композицию, Уэлш со свойственной ему прямотой ответил: "Да пусть они идут куда подальше, так и напишите!"

В интервью порталу Daily Record Уэлш рассказал о мюзикле подробнее - работа над ним ведется совместно со Стивом МакГиннессом и Филом МакИнтайром. Что касается жанровой принадлежности, Уэлш ее определил так: там есть место техно, но в целом создатели пошли гораздо дальше - поклонникам следует ожидать композиции в стиле урбан-хаус, блюз, джаз, диско, рок-н-ролл, а также рок-баллады. Он рассчитывает завершить создание опуса в следующем году - сразу с прицелом на премьеру в лондонском Уэст-Энде.