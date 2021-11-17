Как работает единый портал против школьной травли

На днях популярные образовательные сетевые ресурсы провели опрос среди почти двух тысяч российских педагогов и школьников. Опрос показал, что половина учителей считают, что их ученики не сталкиваются с травлей в интернете, при этом каждый третий школьник, напротив, ответил, что регулярно становится жертвой подобных нападок в Сети.

Каждый пятый учитель не сможет помочь ученику, поскольку не знает, как противостоять травле в интернете. А около 9% респондентов ответили, что кибербуллинг - вообще не проблема. Опрос школьников показал, что 69% из них сталкивались с травлей в интернете пару раз. Почти каждый четвертый ученик отметил, что нападки начинаются из-за ссоры. А сама ссора нередко происходит из "благих побуждений" раскрыть глаза на какую-то ситуацию.

Еще 3% школьников отметили, что им регулярно пишут обидные вещи без видимой причины. А 4% "школяров" рассказали, что их постоянно травят онлайн и в жизни. Самым популярным способом защиты от онлайн-агрессии школьники назвали ограничение доступа к личной странице. Однако, по данным кризисного психолога благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Марии Зеленовой, такая мера не всегда спасает. Ведь, агрессоры могут открыть фейковую страницу с именем того, на кого направлена травля.

"А эта шалость может испортить жизнь не только в школьном периоде, но и во взрослом возрасте, например при получении хорошей должности, - уверена Зеленова. - Мы работаем со школьниками, родителями, учителями. Но, к сожалению, мало кто из них обращается вовремя к специалистам. Более того, сняли ролики в помощь учителям, чтобы им проще было разрешать конфликтные ситуации в классах. Но, к сожалению, мало кто из них заходит на наши интернет-ресурсы".

Одна из причин этого, как считает Валерий Майоров, руководитель отдела по работе с учителями благотворительного фонда "Шалаш", в том, что информация и помощь по этой тематике слишком разрозненная: фондов, НКО, психологических служб много, и куда обращаться, ни учителя, ни ученики порой не знают. Более того, кто-то из пострадавших и вовсе пытается от всех скрыть ситуацию. Поэтому создание единого портала сможет кардинально повлиять на ситуацию. Портал - это не живой человек, и объяснять ему ситуацию не нужно.

"Зачастую, ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с агрессией справиться и куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте, - рассказала руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко. - Портал станет единым входным окном, где будут аккумулированы полезный опыт специалистов, ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации".

Портал прост по навигации. На главной его странице размещены ссылки на четыре блока: "Теория", "Я - ученик", "Я - родитель", "Я - учитель". В каждом разделе на доступном языке представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, подборки, онлайн-тесты и другая информация, рассматривающая проблему буллинга с разных ракурсов.

Здесь для родителей и учителей собраны профессиональные советы психологов и других специалистов о том, как и когда правильно вмешаться, как защитить ребенка и вернуть здоровую атмосферу в классе. А детям рассказано, что может таить в себе буллинг, какая реальная опасность может грозить, к кому надо идти за помощью. Отдельный блок посвящен правовой сфере проблемы. Например, здесь рассказано, в каких случаях нужно подключать полицию к решению проблемы. К слову, этот раздел создавался при участии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Также на сайте собраны реальные истории людей и известных личностей, которые подверглись буллингу, но справились с ситуацией. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, портал не будет статичен, содержание планируют регулярно пополнять, в том числе за счет историй читателей.

Компетентно

Директор "Московской службы психологической помощи населению" столичного департамента труда и социальной защиты Нина Петроченко:

- В основном травле подвергаются дети, которые чем-то не похожи на остальных, они более чувствительны, иногда более яркие в своих эмоциональных проявлениях. Ведь именно такому ребенку сложно за себя постоять в одиночку. Определить проблемы можно по поведению ребенка, по его речи, настроению. Любое отклонение от нормы должно вызвать у родителей беспокойство. Но каждая ситуация индивидуальна. Напомню, что с марта 2019 года на базе круглосуточного телефона неотложной психологической помощи "051" стартовал проект "Ребенок в опасности". И если подросток подвергается буллингу, жестокому обращению, он в любое время суток может позвонить на этот телефон и рассказать о своей проблеме психологу. В экстренных случаях психологи связываются со службой 112".