Постановление главного государственного санитарного врача по Кировской области от 17 ноября 2021 года № 7 "О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача Кировской области от 11.10. 2021 № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Кировской области Белоусова Е.А. проанализировав заболеваемость населения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Кировской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Кировской области расценивается как неблагополучная.

За прошедшую неделю темп прироста за 7 дней составил 1,30 %; суточный темп прироста остается на уровне 0,40%. На 15.11.2021 коэффициент распространения Rt (4) - 1,00.

В настоящее время сохраняется тенденция к росту заболеваемости среди всех возрастно-социальных групп населения региона. Так среди детского населения рост заболеваемости за последнюю неделю составил 8,76 %, интенсивный показатель - 107,48 на 100 тыс. населения; среди взрослого населения рост заболеваемости за неделю составил 2,3 %, интенсивный показатель - 147,21 на 100 тыс. населения. Продолжается рост заболеваемости среди населения старшего возраста (60 лет и старше). Заболеваемость в данной возрастной группе увеличилась, по сравнению с показателями прошлой недели, на 13,8 %.

При анализе структуры заболеваемости установлено, что 26,4 % от всех заболевших приходится на граждан старше 60.

Доля работающих граждан в общем числе заболевших за последнюю неделю составила 51,6 %.

Из них в структуре заболеваемости наибольший удельный вес приходится на работников образования - 6,7%, работников здравоохранения - 6,6%, работники сферы услуг - 10,7 %.

При этом, охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции по настоящее время остается недостаточным (47,1%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации.

В целях усиления мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавируса ой инфекции среди населения Кировской области, руководствуясь статьей 35, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача Кировской области от 11.10.2021 № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан то эпидемическим показаниям":

Пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: "1.3 работающим на основании трудовых договоров, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей. осуществляющих деятельность по предоставлению:

- ветеринарных услуг;

- фармацевтических услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

- услуги доставки, в т.ч. курьерской деятельности;

- гостиничных услуг и услуг в сфере туризма;

- услуг связи;

- услуг в области страхования;

- охранных услуг;

- услуг клининговых компаний;

- ритуальных услуг;

- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом;

- услуг типографий."

Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: "1.4 лицам, проживающим в организациях социального обслуживания (независимо от формы собственности)".

Пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания: "1.5 лицам в возрасте 60 лет и старше"

Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания: "1.6 лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением"

Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: "Организовать вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, в том числе повторную вакцинацию, работающих лиц и проживающих в организациях социального обслуживания, не болевших COVID-19, не привитых ранее и в отношении которых не приняты меры изоляции, как к контактным с больным, переболевших С OVID-19 через 6 месяцев после перенесенного заболевания, а также ранее вакцинированных работающих лиц через 6 месяцев после предыдущей вакцинации.

2.1.1 для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в п. 1.1, п. 1.2 - в срок до 10.11.2021 первым компонентом вакцины, а в срок до 10.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, (сотрудников);

2.1.2 для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в п.1.3, п.1.4 - в срок до 30.11.2021 первым компонентом вакцины, а в срок до 30.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, (сотрудников) и проживающих в организациях социального обслуживания.

2.1.3 для организаций и индивидуальных предпринимателей у которых трудоустроены лица в возрасте 60 лет и старше - в срок до 30.11.2021 первым компонентом вакцины, а в срок до 30.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 90% от численности работников (сотрудников) данной возрастной категории.

Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: "Предоставить списки 100% работающих и проживающих в организациях социального обслуживания в территориальные медицинские организации по месту расположения объектов:

2.2.1 для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в п.1.1, п. 1.2 - до 15.10.2021г.;

2.2.2 для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в п. 1.3, п.1.4 - до 22.11.2021г;

2.2.3 для организаций и индивидуальных предпринимателей (не указанных в п.Ll-п. 1.4) у которых трудоустроены лица в возрасте 60 лет и старше - до 22.11 2021 г".

Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции: "Обеспечить проведение иммунизации граждан против новой коронавирусной инфекции согласно предоставленным спискам в соответствии в п.2.2.1 Постановления в срок до 10.12.2021 и в соответствии с п. 2.2.2, п. 2.2.3 Постановления в срок до 30.12.2021."

Подпункт 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции: "Обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по Кировской области отчетности о законченной иммунизации против новой коронавирусной инфекции в разрезе медицинских организаций до 20.12.2021 года для организаций, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в п.1.1, и. 1.2; до 14.01.2022 для организаций, указанных в п. 1.3, п.1.4 и до 14.01.2022 среди лиц в возрасте 60 лет и старше,

указанных п. 1.5 настоящего Постановления;

Пункт 4 дополнить подпунктом 4.6: "В срок до 24.11.2021 обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по Кировской области информации об организациях и индивидуальных предпринимателях, не представивших списки сотрудников в соответствии с п. 2.2.1, п.2.2.2, п. 2.2.3".

Пункт 4 дополнить подпунктом 4.7: "Принять в пределах компетенции дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 90% лиц в возрастной группе старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением".

2. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

Е.А.Белоусова







