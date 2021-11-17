В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Кировской области вводится обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет, а также для тех, кто проживает в организациях соцобслуживания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора. По данным на сегодняшний день, в регионе зарегистрировано 68486 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки - 267.

Напомним, в Кировской области расширен список организаций, где на входе нужно будет предъявить QR-код. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства.