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17 ноября 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 17 ноября 2021 года № 277-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 17 ноября 2021 г.
Опубликован 17 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 14:

подпункт 14.2 изложить в следующей редакции:

"В период с 23:00 до 08:00 предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания и предоставления услуг предприятиями общественного питания, расположенными на территории

транспортной инфраструктуры.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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