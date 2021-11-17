Меркель после выхода на пенсию предоставят расширенный офис

Вокруг предстоящего ухода на пенсию Ангелы Меркель, которая последние недели дорабатывает свой срок в качестве и.о. канцлера ФРГ, появилась новая интрига. Журнал Spiegel ознакомился с письмом минфина, которое уведомляет бундестаг о содержании будущего офиса Меркель. Как известно, собственное бюро на покое положено ей по закону. Однако его штат предполагается расширить до девяти человек. Когда в 2005 году правительство покидал Герхард Шредер, ему выделили только семерых помощников, напоминает агентство dpa.

Более того, в 2019 году сама же правящая коалиция ограничила состав офиса экс-канцлера пятью сотрудниками. Как выясняется, эти ограничения заведомо относились лишь к тем, кто придет после Меркель. А штатное расписание ее собственного аппарата превысит утвержденные регламенты почти в два раза. Итак, на пенсии Меркель надеется получить в свое распоряжение главу и заместителя бюро (каждому из них положен оклад в 10 412 евров месяц), двух референтов, двух консультатнов, одного делопроизводителя и двух шоферов. К слову, Федеральная счетная палата уже не раз критиковала "пожизненное содержание" бывших канцлеров и президентов за счет налогоплательщиков.

Для чего же Меркель понадобилась столь обширная свита? Как сказано в письме минфина, после сложения с себя полномочий она "продолжит выполнять обязанности в интересах федерального правительства, которые соответствуют ее текущему служебному положению". О чем именно идет речь, не сообщается. А ведь до сих пор Меркель уверяла, что не собирается заниматься на пенсии политикой и госделами. "Нам всегда преподносили госпожу Меркель как скромного канцлера. Но с этим явно покончено, - заявила эксперт по бюджету от "Левых" Гезине Лётщ. - Столь пышное сопровождение ее будущего бюро наводит на мысль, что она хочет создать кабинет теневого канцлера".

Привилегии для бывших глав государств после их ухода со своих постов предусмотрены во многих странах. Во Франции экс-президенты могут пользоваться обустроенной казенной квартирой с обслугой из двух человек, служебным автомобилем с двумя водителями и личной охраной в лице двух полицейских. Они также имеют право на бесплатный проезд в общественном траспорте и перелеты бизнес-классом национальной авиакомпании Air France. Кроме того, главам государства полагается пожизненная дотация, приравненная к зарплате госсоветников. Если же они становятся членами Конституционного совета Франции, то получают за это дополнительные выплаты. Кстати, нынешний лидер Пятой республики Эмманюэль Макрон отказался как от "постпрезидентской" пенсии, так и от синекуры в Конституционном совете. В Италии бывшие президенты становятся пожизненными сенаторами. Они также получают пенсию, не облагаемую налогом, социальные льготы и право на охрану. В США каждый экс-президент спустя полгода после ухода из Белого дома получает право открыть свой офис в любом уголке страны.