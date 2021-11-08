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Рубрика: В мире

Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера

Фото: AFP/Ludovic MARIN Фото: AFP/Ludovic MARIN
Фото: AFP/Ludovic MARIN

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель после ухода со своего поста больше не намерена заниматься политикой. Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

Фото: EPA
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"Что же касается вопроса о том, чем я займусь… Политикой я больше заниматься не буду", - цитирует ТАСС Меркель. Она пояснила, что сначала намерена немного отдохнуть, читать и спать, а затем посмотрит, что "придет в голову". По словам Меркель, только через пару месяцев станет ясно, чем ей хотелось бы заниматься.

Она признала, что проводит прощальное турне в последние дни пребывания в должности. Меркель добавила, что, с одной стороны, она счастлива, хотя понимает, что будет грустить, так как работа всегда приносила ей удовольствие.

Напомним, в октябре Ангела Меркель стала врио канцлера Германии. Официально она сложила с себя полномочия главы правительства. Однако на пенсию Меркель не уходит. По просьбе президента Франка-Вальтера Штайнмайера, она и остальные члены кабинета продолжают временно исполнять обязанности.

Позже Ангела Меркель поделилась чувствами, какие она испытала, получив уведомление об отставке. "Конечно, ощутила некое облегчение, но, прежде всего, большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность", - призналась политик. Ожидается, что преемник Меркель на посту канцлера будет избран в начале декабря.

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