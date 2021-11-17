Минэкономразвития ДНР: Указ Путина по Донбассу станет точкой роста экономики

Для экономики ДНР указ российского лидера Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет точкой роста. Об этом заявил глава министерства экономического развития ДНР Алексей Половян.

Напомним, ранее президент РФ подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, по которому выданные в республиках сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары будут допущены до госзакупок наравне с российскими. Указ также отменил экспортные и импортные квоты на товары, направляемые из России в ДНР/ЛНР и обратно.

"Принятые меры имеют огромный потенциал и в перспективе станут точкой роста для экономики ДНР, в рамках которых предприятия смогут использовать полученные преимущества для углубления взаимодействия с Российской Федерацией и наращивания экспорта", - говорится в соответствующем заявлении Половяна.

По его словам, сейчас около 60 процентов выпускаемой в ДНР продукции экспортируется и Россия - основной торговый партнер страны. Министр уверен, что возможность участия в закупках на территории РФ на равных условиях с товарами российского происхождения положительно отразится на поддержке "отечественных производителей и на росте поступлений в бюджет Донецкой народной республики".