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17.11.2021 11:07
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе рассказали о седане C-класса с европейским уровнем безопасности

Текст: Константин Руссов

Когда-то седаны были любимчиками россиян, и АвтоВАЗ, пусть и с опозданием, хотел расширить покупательскую аудиторию за счёт модели в этом типе кузова в C-сегменте. В 2001 году завод инициировал разработку такой машины и в 2004 году представил модель "Силуэт", которая была очень перспективной, в том числе по соответствию европейским нормам безопасности.

Фото: Istock
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О "Проекте C" рассказал Александр Колпаков, ведущий дизайнер отдела кузова и непосредственно ведущий дизайнер самого проекта. На момент премьеры автомобиля Euro NCAP ввела новые требования по безопасности, которые касались защиты пешеходов.

Вследствие этого "Проект С" получил 30-градусные скосы по бокам фронтальной части, благодаря которым удар в бедро в случае столкновения с пешеходом проходил по касательной, сдвинутую назад компоновку агрегатов под капотом - для обеспечения большей зоны деформации, нижнюю часть бампера, предотвращающую залом голени. По словам Колпакова, автомобиль в краш-тестах набрал четыре звезды, были проработаны мероприятия для того, чтобы получить высший балл.

В 2007 году кузов автомобиля был представлен на международном конгрессе инженеров и вошёл в мировой топ-10 лучших кузовов с высоким уровнем пассивной безопасности.

Несмотря на то, что автомобиль прошёл всю серию испытаний, проект был остановлен. Тем не менее, по словам Колпакова, работа не прошла даром, ведь многие решения были реализованы на Lada Vesta, которая в краш-тесте ARCAP получила максимальное количество звёзд за соответствие требованиями безопасности.

#Lada