Новости

В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская 09:46
Завершились заводские испытания минного заградителя "Клещ" 09:46
Врач рассказал об опасностях возрастного обезвоживания 09:31
В Красногорске задержали вора за кражу четырех велосипедов 09:27
"Автодор" исключил резкого роста тарифов за проезд по платным дорогам 09:22
В Дагестане ребенок умер от передозировки лидокаина 09:07
Трутнев поручил разработать модель потоков грузов в ДФО 09:05
Безработных в Литве за отказ от работы лишат медицинской страховки 08:55
На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2" 08:53
У 5 процентов москвичей после экспресс-тестирования подтвержден COVID-19 08:50
В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха 07:57
Россия снова сократила вложения в госдолг США 07:42
Минвостокразвития: Приморский Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи 07:18
ВОЗ сообщила о росте в Европе числа заболевших и умерших от COVID-19 07:11
Байден назвал себя делегацией США на Олимпиаде в Пекине 06:22
В Красноярском крае пожилых и правоохранителей обязали вакцинироваться 06:19
На Тарантино подали в суд из-за продажи сцен из "Криминального чтива" 05:50
В НАСА сформировали экипаж Crew Dragon для полета на МКС весной 05:22
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 04:39
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт" 04:27
Интерпол нашел в Англии пропавшую 30 лет назад жительницу Иркутска 04:18
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска 03:48
В Бундестаге назвали возможную причину задержки сертификации "СП-2" 03:39
Морские службы Франции спасли в водах Ла-Манша более 270 мигрантов 02:58
Вучич заявил о намерении покупать у РФ газ ежегодно в течение 10 лет 02:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 08:53
Рубрика: Экономика

На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2"

Текст: Алла Владимирова

США хотят остановить запуск газопровода "Северный поток-2", используя в качестве повода миграционный кризис на польско-белорусской границе и различные заявления о якобы готовящемся вторжении российских войск на Украину. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
Захарова ответила главе МИД Украины: На воре и шапка горит

Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ эти сообщения опровергли, а в Кремле пояснили, что перемещение российских сил идет в пределах территории своей страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

"Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины). Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить ("Северный поток-2"). Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы", - сказал Рабинович.

Он также отметил, что заявления о вторжении, которое якобы планирует Россия на территорию Украины, выгодны и самому Киеву, потому что это отличный способ отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Беларусь В мире Европа Польша В мире США Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью