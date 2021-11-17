Названы лауреаты премии Союзного государства в области науки и техники

Высокой наградой отмечены совместные научные коллективы за разработку, создание и использование Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки спутников БКА и "Канопус-В". Это, с одной стороны, представители НАН Беларуси, унитарного предприятия "Геоинформационные системы" и ОАО "Пеленг", с другой - АО "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" им. Иосифьяна" (Москва), АО "Научно-исследовательский институт электромеханики" (Истра). Премией также награждены представители НПЦ НАН Беларуси по материаловедению и ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" НАН Беларуси, а также Института космических исследований РАН за создание высокоэффективных систем электромагнитной защиты и датчиков потоков космического излучения с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Премия в области науки и техники учреждена Высшим Госсоветом Союзного государства в 2018 году. Она присуждается поочередно с аналогичной союзной премией в области литературы и искусства. Аналогичен и материальный стимул - 5 миллионов российских рублей. Но, конечно, главное не в деньгах, считает председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин:

- Научно-техническое и инновационное сотрудничество Беларуси и России в рамках Союзного государства интенсивно развивается и является основой взаимодействия наших стран. С 2000 года выполнено 60 союзных программ! И, безусловно, премия в области науки и техники учреждена, чтобы отметить ученых и авторские коллективы за выдающиеся результаты, создание уникальной инновационной продукции в высокотехнологичных секторах экономики.

На высокую награду претендовали коллективы ученых, специализирующиеся в области машиностроения и материаловедения, лазерных технологий, исследовании космоса, а также в сфере медицины, биотехнологий, рационального природопользования, аграрной отрасли. Все заявки прошли строгий отбор в научно-технических советах профильных организаций, независимую госэкспертизу, рассматривались Экспертным советом по премии Союзного государства. В числе награжденных - руководитель аппарата НАНБ академик Петр Витязь. При его непосредственном участии впервые в мире создана орбитальная система, поставляющая высококачественную информацию для решения задач национальной безопасности, мониторинга, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проектирования, реконструкции и строительства дорог, обновления земельно-информационной системы. В беседе с корреспондентом "СОЮЗа" известный ученый подчеркнул, что решение о союзной премии принято на ВГС одновременно с одобрением 28 союзных интеграционных программ:

- Они касаются энергетики, транспорта и других отраслей экономики, в то время как союзные научно-технические проекты концентрируются на тех или иных направлениях науки. Чем больше мы будем интегрированы в систему Союзного государства по экономическим направлениям, тем легче будет работаться нам, ученым.

В числе лауреатов и молодой ученый, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАНБ по материаловедению Алексей Труханов.

- Награждение воспринял с радостным волнением, - поделился он эмоциями с корреспондентом "СОЮЗа". - Результатом многолетнего и многостороннего сотрудничества с коллегами из ИКИ РАН стали принципиально новые материалы и конструкции, что важно для исследования космического пространства, в том числе дальнего. В итоге повышается ресурс радиоэлектронных приборов и устройств, снижаются их вес и габариты.

Это сотрудничество имеет перспективы в формате союзных проектов, два из них верстаются.

- Хорошо, если будет создан наднациональный координирующий орган для регламентации исследований, - обозначил Алексей Труханов привязку научного сотрудничества к укреплению белорусско-российской интеграции в целом. - Чтобы ученые могли чаще общаться, сообща использовать современное оборудование. Кооперация научных центров позволит объединять ресурсы и использовать их более эффективно.

К СЛОВУ

Сейчас белорусские и российские ученые выполняют четыре союзных проекта. В разработке еще несколько, шесть - в высокой степени готовности.