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17.11.2021 20:49
Рубрика: Культура

Netflix пояснил, как выбирает свой Toп-10

Текст: Сусанна Альперина
Самый большой онлайн-кинотеатр мира запустил новый отдельный сайт с мировыми и локальными рейтингами своих наиболее популярных проектов "Toп-10 на Netflix". Каждый вторник рейтинг "Toп-10 на Netflix" будет обновляться на основе данных предыдущей недели о количестве часов просмотра оригинального и лицензионного контента. Рейтинг разбит на следующие категории: мировые списки "Toп-10" англоязычных и неанглоязычных фильмов и телепроектов, а также рейтинги более чем 90 стран. Пока что сайт доступен на английском и испанском, но в следующем году он будет переведен и на другие языки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пабло Перес Де Россо, вице-президент по стратегии, планированию и анализу Netflix написал по поводу появления нового сайта специальную статью.

Фото: youtube.com/ Netflix
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"Чушь". "Ерунда". "Наобум". "Сомнительно". За несколько лет мы получили достаточно отзывов о наших показателях популярности. Именно поэтому летом мы решили начать все с чистого листа, а сегодня рады представить вам "Toп-10 на Netflix" - новый сайт с мировыми и локальными рейтингами самых популярных проектов на нашем сервисе", - говорится в ней.

В материале также поясняется, что эти еженедельные рейтинги (считается с понедельника по воскресенье) дополнят существующие ежедневные списки "Toп-10" по странам, которые появились на Netflix в прошлом году. Они также составляются на основе количества часов просмотра. А значит, узнать, что смотрит большинство зрителей можно и на самом сервисе, и на сайте.

"Специально для поклонников, которым интересно следить за самыми популярными фильмами и сериалами за все время, мы будем обновлять наши сводные рейтинги, впервые опубликованные в прошлом месяце, по мере появления новых больших хитов. Эти списки основаны на общем количестве часов просмотра за первые 28 дней после выхода фильма, сериала или шоу на Netflix", - пишет Пабло Перес Де Россо.

Автор честно признается, что "найти эффективный способ измерить успех на стриминговом сервисе - непростая задача. Идеального метода не существует". Однако, приводятся критерии, которыми руководствовались на Netflix - компания считает, что создание такого сайта - это большой шаг вперед. Кстати, сервис намерен периодически публиковать и специальные рейтинги - например, самых популярных документальных фильмов или реалити-шоу, которые нравятся подписчикам, но не так широко представлены в основных списках.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее приведем "Топ-10" фактов о том, как готовятся рейтинги нового сайта Netflix - сервис собрал их в специальном релизе для СМИ:

1. Рейтинги составляются исходя из количества часов просмотра контента, то есть суммарного времени в часах, в течение которого подписчики смотрели определенный сезон сериала или фильм (когда зритель несколько раз пересматривает любимую сцену из фильма - тоже учитываются).

2. Сервис измеряет количество часов просмотра за неделю, с понедельника по воскресенье, и публикует рейтинги по вторникам.

3. Еженедельно публикуются четыре мировых рейтинга "Toп-10": англоязычные фильмы, англоязычные телепроекты, неанглоязычные фильмы и неанглоязычные телепроекты. Во всех этих списках указано количество часов просмотра за неделю для каждого фильма или сериала.

4. Кроме того, публикуются два списка "Toп-10" (фильмы и телепроекты) более чем для 90 стран (те же страны, что и в случае списков Топ-10 на основном сайте Netflix). Эти рейтинги также составляются на основе часов просмотра (при этом количество часов по каждому пункту в рейтингах стран не указывается).

5. Сезоны сериалов учитываются в рейтинге по отдельности, поэтому в списке можно, например, встретить и второй, и третий сезоны "Очень странных дел".

6. В рейтинг может попасть контент любого жанра - сериалы и фильмы, для детей и взрослых, оригинальные и лицензионные проекты.

Фото: kinopoisk.ru
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7. Запуск сайта состоялся 16 ноября, но рейтинги "Toп-10" и информация о количестве недель, которое тот или иной проект оставался в этом списке, приведены по состоянию на 28 июня 2021 года.

8. Дополнительно составляются рейтинги "Toп-10" самых популярных англоязычных фильмов Netflix, англоязычных телепроектов, неанглоязычных фильмов и неанглоязычных телепроектов за всё время, исходя из общего количества часов просмотра за первые 28 дней после выхода фильма, сериала или шоу на Netflix.

9. Еженедельные показатели округляются до 10 000, чтобы учесть разные скорости подключения к интернету по всему миру.

10. К работе привлечена независимая аудиторско-консалтинговая компания EY для проверки показателей популярности. Их отчет будет опубликован в 2022 году.

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