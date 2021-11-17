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Netflix запустил сайт с рейтингом самых популярных фильмов и сериалов

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    17.11.2021, 12:47
Текст:   Богдан Бобров

Компания Netflix объявила в своем блоге о запуске специального сайта, на котором будут публиковаться еженедельные рейтинги самых популярных фильмов и сериалов стримингового сервиса.

Фото: sonypictures.ru
Вышел второй трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" на русском языке

Для посетителей будут доступны четыре списка: фильмы на английском языке, сериалы на английском языке, фильмы на других языках и сериалы на других языках.

Кроме того, можно посмотреть отдельные подборки по странам, среди которых есть Россия.

Так, за прошедшую неделю на онлайн-платформе самым популярным сериалом в нашей стране стал анимационный проект "Аркейн", а самым популярным фильмом - "Красное уведомление".

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