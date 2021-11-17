"Она сама должна была платить": Кехман про Бузову во МХАТе

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, только что снявший с репертуара "хайповый" спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин", прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что "Ольга лукавит" и МХАТ ей ничего не должен (речь шла о сумме в полмиллиона рублей) - "это понятно". Более того, в понимании Кехмана Бузова сама должна была платить театру за возможность выступать на его сцене. И далее здесь, по мнению генерального директора, уже "комментировать нечего".

При этом Кехман вновь подчеркнул, что отменена постановка была, в частности, из-за ничтожно низких продаж билетов на "Грузина": по словам Владимира, продано их было немногим более двухсот. Причем ранее Бузова утверждала прямо обратное, приводя в соцсетях скриншот, согласно которому все билеты на шоу с ее участием были распроданы.

"Где эти 24 миллиона поклонников?" - риторически вопрошает Кехман, выражая сомнения в эффективности, по крайней мере, для театра, "раскрутки" такого рода мероприятий через Instagram.

"У нас вообще другой путь. И это случайность, что происходило три года здесь", - резюмировал Кехман, имея в виду, очевидно, период, когда худруком театра был Эдуард Бояков (декабрь 2018 / ноябрь 2021).

"Это полная, абсолютная деградация. Нам не нужна эта эстетика. У нас другая эстетика. Мы находимся в высшей лиге", - резюмировал директор в интервью НТВ.

Читайте в ближайшем номере "РГ" эксклюзивное интервью с Владимиром Кехманом.