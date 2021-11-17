Владимир Кехман знает, кто может объединить два МХАТа

Новый гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман рассказал "РГ" о том, сколько будут получать артисты, останется ли "Лавр" в репертуаре и могут ли объединиться два МХАТа.

Ваше назначение вызвало волны самых разных откликов. Один из ключевых: нельзя строить художественную политику на идее умиротворения великой актрисы. Вы же возвращаете Татьяну Доронину в театр.

Владимир Кехман: Татьяна Васильевна здесь. Мне ее не надо возвращать. Она создала МХАТ им. Горького. Просто ее нет физически. Она создала невероятную труппу. Миф, что здесь непонятная труппа, что сюда никто не ходил - вранье. 2015-й год - это 345 тыс. зрителей. То, что происходило в театре с момента разделения МХАТа, беспрецедентно, само разделение было преступлением. Я увидел, что сделала новая команда, - это дикость.

Худрук и директор могут совмещаться в одном человеке? Все-таки "туалеты, буфеты" и художественное руководство - разные сферы, требующие разных профессий.

Владимир Кехман: Существовали гении. Товстоногов в БДТ. Олег Табаков. Караян, который создал Берлинскую филармонию и преобразил Зальцбургский фестиваль. Им не нужны были директора - они сами гении. Идеальная конструкция - Вахтанговский театр. Я не поклонник Туминаса, но сегодня Кирилл Крок и Римас Туминас или Евгений Миронов и Мария Ревякина - системно хорошая конструкция, которая позволяет театру находиться на высоком уровне. Все зависит от личности управленца. Что касается туалетов - удивительно, что после реконструкции Новосибирского театра 2005 года за 3,5 млрд рублей в туалетах оставались генуэзские чаши.

Так в чем же ваша программа?

Владимир Кехман: Сегодня главное - восстановить репертуар, который шел только в этом театре. Во МХАТе им. Горького нет ни одного спектакля по пьесе Горького! Как такое возможно? Мы смотрим, что можно восстановить из успешных спектаклей, которые шли при Дорониной: "Васса Железнова", "На дне", "Белая гвардия", "Гамлет". Просматриваем реквизит, декорации, костюмы. Мы не гонимся за количеством. Начнем с "Вассы". 25 января будет премьера. Татьяна Васильевна написала мне, что хотела бы провести кастинг на исполнение главной роли. Публике сегодня нужна красота. Весь этот минимализм, голые, переодетые мужчины, женщины не нужны никому. Для меня загадка, как в Москве это продается. У нас будут идти спектакли большого стиля, ведь здесь уникальный коллектив академического мхатовского стиля, который сохранился благодаря Татьяне Васильевне. Приходите на премьеру "Женщины Есенина" 3 декабря, и вы увидите, что такое МХАТ им. Горького.

Объединить два театра можно только в случае, если появится мощнейшая фигура художественного руководителя

В советских театрах была диада: директор и главный режиссер. Сейчас чаще - директор и худрук. Может, это вариант для МХАТа - пригласить главного режиссера?

Владимир Кехман: У меня в Михайловском есть главный дирижер и музыкальный руководитель, тоже дирижер. Такого нет ни в одном музыкальном театре. Все зависит от ситуации. Что касается МХАТа, то у нас сейчас нет денег для художественного руководителя - прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь - декабрь. Еще один миф - я уволил в театре кого-то. Я уволил пять человек - менеджеров, которые пришли с Бояковым и получали огромные деньги. Но возвращаю выдающихся людей, которые работали с Дорониной, например, легендарного завлита Галину Ореханову. Одна книга, которую она мне подарила, позволяет мне изучить всю историю МХАТа. Кто-то пишет, что она взрослая, - как ей работать в пандемию? Будет работать удаленно. До конца сезона будет уволено еще 40 человек, потому что заканчиваются контракты. Пока это все. У нас нет задачи искать главного режиссера или худрука.

Что будет со спектаклями, которые поставил Бояков? "Лавр" по сложнейшему роману Евгения Водолазкина - эксперимент, но очень удачный. Вы его видели? А "Сцены из супружеской жизни" Андрея Кончаловского? Эти спектакли вряд ли убыточны.

Владимир Кехман: Я разговаривал с Андроном Кончаловским. Так как спектакль был сделан напополам с его фондом, он предложил его выкупить и передать в Театр Моссовета. Я сказал, что изучу ситуацию. Для нас это не принципиально - всего два актера на сцене. Для меня сейчас главная задача - чтобы была задействована вся труппа. А это 92 человека между прочим. "Лавр" еще не смотрел, посмотрю в записи. С точки зрения техники безопасности очень непростой спектакль. Мы ждем ответа партнера - фонда "Синергия", который продавал 70% билетов на него, будет ли он дальше работать с нами. Меня Якубович просил: "Хочешь, я бесплатно буду играть?" Певцов тоже готов играть. Я знаю одно: Бояков этот спектакль репетировать не будет. И роялти с этого спектакля, которые доходят до миллиона рублей Водолазкину и Боякову, тоже невозможны. Если мы не пересмотрим это условие, то я точно сниму "Лавр". Но в декабре два раза мы его сыграем.

Фонд "Синергия" входил в попечительский совет МХАТа, и он недавно отказался от работы с театром.

Владимир Кехман: Подход попечительского совета во МХАТе был неприемлем - он вмешивался в творческую составляющую. Пока мы должны обеспечить бесперебойную работу театра, и это связано не с попечительским советом, а с нашим учредителем - министерством культуры. МХАТ - первый театр России. Не сомневаюсь в поддержке минкультуры, минфина, аппарата правительства, администрации президента.

Фото: Александр Корольков/РГ

Финансовое благополучие в театре, особенно сейчас в пандемию, играет чуть ли не главную роль. Как МХАТ может заработать? Повысить цены на билеты?

Владимир Кехман: Самое страшное, что здесь отсутствует нормальный отдел продаж. Отсутствуют сайт, мобильное приложение, миллион цен, куча резервных мест. Мне придется попросить партнеров, работающих с Михайловским театром, взять на себя декабрьские продажи во МХАТе. Мы установили три цены: детский тариф, тариф на регулярный спектакль и тариф на премьеры - они начнут действовать с 1 декабря. 70% заполняемость зала. Мы закрыли верхний ярус - он опасен с точки зрения пожарной безопасности. После капитального ремонта там будут технические помещения - свет, звук и видеопроекция. Поступает огромное количество звонков по аренде. Но я пока отказываю всем. Максимальная цена аренды в 1,2 млн рублей для здания в центре Москвы - это, мягко сказать, смешно. Беру паузу.

10 млрд рублей - столько будет стоить реконструкция здания. Громкая цифра не изменилась?

Владимир Кехман: Реконструкция не нужна: здание в прекрасном состоянии. Будет капитальный ремонт, он не делался давно. В феврале определимся, когда и как будем его вести. Нужно будет закрыться на 3-6 месяцев. Буду встречаться с главным архитектором Москвы и архитектором Сергеем Чобаном - моим товарищем. Он обожает это здание - это шик брежневского модерна. Мы можем превратить его в шедевр. Десять миллиардов не нужно, максимум - семь. Думаю, сделаем дешевле.

Фото: Александр Корольков/РГ

Сейчас вдруг заговорили об объединении МХТ им. Чехова и МХАТа им. Горького. Как вы к этому относитесь?

Владимир Кехман: Идея витает, она абсолютно справедлива, но не мне это решать. Есть руководители, которые примут решение, если посчитают, что оно правильное. За это время МХАТ и МХТ стали совершенно разными труппами. И объединить их можно только в случае, если появится мощнейшая фигура художественного руководителя, который заинтересует огромную труппу и будет для нее авторитетом. Я знаю такого человека, но пока не скажу. Это решение должно вызреть. Оно красивое: 2023-й - год 125-летия театра. Но это решение того же уровня, что объединение Русской Православной церкви с зарубежной.

У актеров МХАТа им. Горького зарплата зависит от числа выходов на сцену? Будете пересматривать систему? Добавите ли какие-то выплаты? Например, в МХТ им. Чехова были "табаковские" детские выплаты, которыми в театре гордились.

Владимир Кехман: Олег Павлович был гением в этом вопросе. Я не согласен с его творческой позицией, но на позиции директора ему нет равных. Зарплаты актерам буду повышать: средняя зарплата должна быть 120-130 тыс. Потому что в Михайловском 115 тыс., а там работает в четыре раза больше людей. Актеры должны получать ставку плюс доплата за выход на сцену. Не все. Будет много градаций.

Вы легко расстаетесь с Новосибирским театром? А с Михайловским? Как это - руководить театром на расстоянии?

Владимир Кехман: В Михайловском театре я остался художественным руководителем. Театр - это структурная и очень точная комбинация двух вещей: финансовая дисциплина и качество труппы. Вне зависимости от того, кто что говорит, в моем понимании МХАТ - это труппа номер один. Как только ты нарушаешь преемственность, ты разрушаешь театр. Как только ты возвращаешь преемственность, он начинает работать как часы. Потому что не мы его создавали. Он был создан поколениями. Неважно, кто здесь - Кехман или кто-то еще: если не трогаешь преемственность и финансовую дисциплину, то театр будет работать без тебя.

То есть финансовая дисциплина и преемственность для вас - главные критерии успеха театра?

Владимир Кехман: Нет. Критерий успешности в моем понимании только зритель. Как говорит Белла Купсина, знаменитый продюсер Александра Розенбаума: "Встретимся у кассы!"

Официально

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с новым директором МХАТ имени М. Горького Владимиром Кехманом. Они обсудили капитальный ремонт здания, формирование попечительского совета и возвращение в репертуар спектаклей, выпущенных при прежнем худруке Татьяне Дорониной.