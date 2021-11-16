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16.11.2021 17:18
Рубрика: Культура

Министр культуры встретилась с гендиректором МХАТа имени Горького

Текст: Инга Бугулова
Министр культуры Ольга Любимова встретилась с гендиректором МХАТа имени Горького Владимиром Кехманом. В ходе встречи она предложила сформировать попечительский совет МХАТа. Кроме того, обсуждался капитальный ремонт здания театра, а также возвращение в репертуар спектаклей по Максиму Горькому.

Любимова отметила, что учреждение "на сегодняшний день находится в непростой ситуации". "Сейчас необходимо наладить творческий процесс, выровнять финансово-экономические показатели и разобраться с административно-хозяйственным комплексом", - отметила Ольга Любимова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Также министр обратила внимание на необходимость формирования попечительского совета театра, который бы состоял не только из представителей бизнес-сообщества, но и людей, которым небезразлична судьба МХАТа. Одной из важнейших задач, стоящих перед руководством, министр назвала сохранение преемственности и имеющихся традиций легендарного театра и предложила записать голос Татьяны Дорониной, которая своим теплым приветствием встречала бы зрителей в зале перед спектаклем и желала им приятного просмотра.

В свою очередь, Владимир Кехман рассказал, что летом 2022 года театр планирует приступить к капитальному ремонту здания.

"Мы не собираемся закрываться на несколько лет. Этот процесс займет не более четырех месяцев, а театр не прекратит свою деятельность", - добавил гендиректор.

Кроме того, он отметил, что за последние годы в МХАТе не было ни одного спектакля, поставленного по произведениям Максима Горького. В связи с чем на сцену будет возвращена "Васса Железнова", которая также является знаковой и для Татьяны Дорониной.

Сейчас театр продолжает репетировать спектакль "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина, премьера которого состоится 3, 4 и 5 декабря. Ольга Любимова отметила необходимость придерживаться "дорожной карты", согласно которой зимой будет готова проектно-сметная документация, к лету будет сформирован попечительский совет, к осени завершится капитальный ремонт, а также будут решены все кадровые вопросы, связанные с административным управлением театра.

Напомним, Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа имени Горького в конце октября, а художественный руководитель театра Эдуард Бояков написал заявление об уходе.

Культура Театр Драматический театр

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