По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников

Следователи в рамках расследования одного из эпизодов уголовного дела в отношении бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой выявили 12 сотрудников, которые были фиктивно трудоустроены в Институте общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Все эти люди занимали должности научных сотрудников, уточнили в пресс-центре МВД России.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в уголовное деле в отношении Марины Раковой появился новый эпизод. Он связан с подозрениями в фиктивном трудоустройстве сотрудников в РАНХиГС.

"В ходе расследования предварительно установлен факт необоснованной выплаты окладов в период с 2018 по 2020 год бюджетных средств 12 сотрудникам Минпросвещения. По версии следствия, фиктивно трудоустроенные научные сотрудники каких-либо работ в образовательной организации не выполняли. Однако длительное время регулярно получали зарплату", - сообщает пресс-центр МВД России.