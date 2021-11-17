Премия ЮНЕСКО-России им. Менделеева присуждена российскому ученому

Первым лауреатом престижной международной премии стал научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований академик Юрий Цолакович Оганесян. Торжественная церемония вручения прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Символично, что международная премия присуждена российскому ученому в Год науки и технологий.

- Мы гордимся учеными, прославившими нашу страну. Академик Юрий Цолакович Оганесян - человек, имя которого увековечено в Периодической таблице, продолжает активно работать над синтезом новых элементов. Каждым своим открытием он подтверждает слова Менделеева: "По-видимости, периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает", - отметил Валерий Фальков.

Высокая награда присуждена академику Оганесяну "в знак признания прорывных открытий, расширивших границы Периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе".

Под руководством Оганесяна в 2000-х в ОИЯИ были открыты новые химические элементы таблицы Менделеева - от 113 до 118 включительно. В знак признания особых заслуг академика Оганесяна 118-й элемент Периодической системы назван оганесон. (Кстати, имена всего двух ученых при их жизни получили элементы Периодической системы. Один из них - американский ученый Гленн Теодор Сиборг. Второй - академик Юрий Цолакович Оганесян.)

Вторым лауреатом премии стал профессор Винченцо Бальзани, выдающийся итальянский химик. За свою научную деятельность он отмечен наградами в разных странах, в том числе премией Леонардо да Винчи Европейской академии наук.

Премия ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева - единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации. В этом году Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева вручается впервые. Каждый лауреат получил финансовую премию в размере 250 тысяч долларов США, золотую медаль и диплом.

Справка "РГ"

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Учреждение премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов. Премия финансируется правительством Российской Федерации.