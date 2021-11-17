Губернатор Подмосковья назвал число пациентов, подключенных к ИВЛ

В Подмосковье снизилось число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако оно все еще остается очень высоким. Если на пике таких больных было 650-660, то сегодня утром их насчитывалось 590. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

"Не хочется излишне драматизировать, но и недооценивать угрозу тоже было бы глупо, поэтому врачи борются с COVID-19, а мы делаем все, чтобы у них были необходимые ресурсы", - отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, Подмосковье занимает третье место среди регионов страны по числу заразившихся коронавирусом, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. За время пандемии в области было выявлено более 565 тысяч случаев инфицирования.