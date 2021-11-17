Прокуратура: Оправдание бывшего главы Раменского района будет оспорено

Напомним, Подольский горсуд Московской области утвердил оправдательный вердикт присяжных по делу экс-главы Раменского муниципального района Андрея Кулакова. Его обвиняли в убийстве любовницы, замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Кулаков провел под арестом 2,5 года.
О том, что оспаривать прокуратура уже готова, корреспонденту "РГ" подтвердил официальный представитель регионального управления надзорного ведомства Наталия Григорьева. Напомним, 27 октября в горсуде присяжные сказали, что бывший глава Раменского района - не виновен. СК настаивал, что убийство - его рук дело.
По версии следствия, ночью 2 мая 2019 года Кулаков в салоне машины Исаенковой задушил ее. Машину и тело в ней нашли спустя два дня. А через три недели главу района арестовали.
27 октября после вердикта присяжных, четверо из которых посчитали, что вина Кулакова не доказана, а один воздержался, судья распорядилась освободить Кулакова из-под стражи прямо в зале суда.
Защита, знакомые, родные и сам бывший чиновник тут же воспользовались возможностью пообщаться с прессой и поучаствовали в ток-шоу, раздали интервью, объясняя победу тем, что следствие поймало не того.
Кулаков в интервью RT рассказал, что сам обратился в полицию Раменского района, когда выяснилось, что женщина пропала. А еще сказал, что она многое от него скрывала и он "не все знал о ней". А она "общалась с кем-то по поводу приобретения двух паспортов за наличные средства. На чье имя и зачем нужны были эти два паспорта - большой вопрос".
Исаенкова в последнее время зачем-то меняла номера, удаляла сообщения с мобильника. Просила снять дом. По версии освобожденного Кулакова, она явно кого-то боялась и хотела уехать. Но не успела.
А биологические следы, которые криминалисты нашли на месте преступления, ничего не доказывают - они же были близко знакомы, заявил Кулаков. И подчеркнул: в машине нашли биологические следы и других мужчин. А с данными полиграфа, который вроде бы подтвердил его причастность к преступлению, он не согласен.
- Мы заказывали рецензию на результаты полиграфа, и независимые эксперты исследовали их. Они подтвердили, что полиграф был проведен с нарушением, - сказал Кулаков в интервью. По его мнению, ему задавали не те вопросы и задавали их неправильно.
В общем, Кулаков постарался перечислить все аргументы и главные улики следствия.
Его вывод прозрачен и лежит на поверхности: преступление совершили специалисты. Его подруга чего-то очень сильно опасалась, вела двойную жизнь, намеревалась вообще скрыться, но убийца или убийцы оказались проворнее.
Он же просто жертва, которую следствию было легче достать, чем искать настоящих преступников.
- Мы тоже пытались немного понять, кто мог совершил преступление. Но у нас слишком мало информации, поэтому никаких предположений нет. У следствия, скорее всего, тоже нет зацепок, - заключил вчерашний подсудимый.
Попробуем разобраться со следственными уликами и ответить на вопрос, почему они не впечатлили присяжных.
На вопрос "РГ", что было у следователей по этому делу, ответила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Следствие уверяет - на причастность к убийству проверяли несколько человек. Сначала убийц искали среди окружения погибшей женщины. А оно было огромным. Постепенно круг сужался.
- В результате были получены данные о причастности к преступлению главы городского округа. Плюс была получена информация о том, что он внезапно написал заявление о сложении с себя полномочий главы и собирается уезжать на машине с семьей в Белоруссию. Соответственно, данные обстоятельства ускорили задержание, поскольку были расценены как попытка скрыться, объясняют в СК.
По тому, что смогло собрать следствие, вырисовывается такая картина. Мужчина и женщина были любовниками, причем давно.
- На почве ревности между ними регулярно происходили конфликты. СМС с угрозами Кулакова в адрес Исаенковой были восстановлены в ходе следствия, - рассказала Ольга Врадий.
По версии следствия,1 мая 2019 года около 23 часов 45 минут Кулаков предложил Исаенковой встретиться в районе улицы Полярная города Раменское. Она согласилась. Кстати, о том, что перед выходом Исаенкова переписывалась с Кулаковым, следствию рассказала дочь погибшей и это есть в материалах следствия.
В СК говорят, что выходил Кулаков из дома тихо, воспользовался другим выходом. "Кулаков, желая сохранить в тайне от супруги свою встречу с Исаенковой, покинул квартиру и жилой дом в ночное время суток через запасной выход дома, чтобы не попасть в поле зрения консьержки". Время приезда на встречу погибшей следствие называет точно: Исаенкова прибыла на своем автомобиле на место, указанное Кулаковым, около 00 часов 06 минут 2 мая.
Во время встречи между ними произошла очередная ссора. Следствие ее описало в деталях и с подробностями: "В ходе ссоры Кулаков нанес один удар рукой в область носа Исаенковой, затем схватил ее за верхнюю часть одежды и перетащил на задний ряд сидений, где сдавил шею пальцами рук, а также пальцами рук закрыл отверстия рта и носа, в результате чего причинил потерпевшей механическую асфиксию. Смерть наступила от механической асфиксии".
Любопытный момент. В СК уверяют, что после случившегося чиновник кинулся "зачищать" пространство. Он уничтожил следы преступления и "следы их совместного пребывания в съемной квартире, совместную переписку в мессенджерах в принадлежащем ему телефоне, досрочно сложил полномочия главы района и намеревался скрыться за пределами России".
А теперь попробуем перечислить доказательства, которое дали следствию основания утверждать, что они нашли убийцу.
Это в первую очередь многочисленные молекулярно-генетические экспертизы. В том числе экспертизы, которые показывали контакты самого Кулакова с одеждой Исаенковой "в местах приложении физической силы и удушения (платке на шее, областях плеч кофты и куртки, надетой на трупе)". Следы Кулакова оказались и под ногтями погибшей. Если ее не убивал Кулаков, то женщина, выходит, не один день не меняла одежду и не мыла руки?
По заключению эксперта, по количеству потожировых следов Кулакова на пальцах Исаенковой он - последний прижизненный контакт потерпевшей.
Кроме данных полиграфа были следственный эксперимент и комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Она в деталях восстановила конфликт вплоть до салона машины и мельчайших капель крови в нем.
Интересные результаты дали многочисленные компьютерно-технические экспертизы мобильных устройств Исаенковой и Кулакова. По ним выходит, что накануне их встречи Кулаков угрожал женщине. Следствие подчеркивает: Кулаков стер всю их переписку у себя, оставив только ту, которая была после исчезновения Исаенковой, где он ей писал и искал ее.
Был у следствия и засекреченный свидетель, о котором в интервью не упомянул ни сам подсудимый, ни его защита. Свидетель рассказал, что Кулаков сам рассказал ему, что убил свою девушку. Сказал, что в этот момент "не соображал, что делал, на него что-то нашло". Но выводам многочисленных экспертиз, изложенных сухим научным языком с кучей специальных терминов, присяжные не поверили.
Теперь вариантов два. Если оправдание отменят, будет новый суд с новым судьей и новыми присяжными. Если не отменят, убийц будут искать заново.