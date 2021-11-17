Прокуратура: Оправдание бывшего главы Раменского района будет оспорено

Оспаривать оправдание бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова готова прокуратура области.

По версии следствия, Андрей Кулаков и Евгения Исаенкова часто выясняли отношения и ссорились, что в итоге и привело к трагедии. Фото: Игорь Иванко/ Агенство "Москва"

Напомним, Подольский горсуд Московской области утвердил оправдательный вердикт присяжных по делу экс-главы Раменского муниципального района Андрея Кулакова. Его обвиняли в убийстве любовницы, замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Кулаков провел под арестом 2,5 года.

О том, что оспаривать прокуратура уже готова, корреспонденту "РГ" подтвердил официальный представитель регионального управления надзорного ведомства Наталия Григорьева. Напомним, 27 октября в горсуде присяжные сказали, что бывший глава Раменского района - не виновен. СК настаивал, что убийство - его рук дело.

По версии следствия, ночью 2 мая 2019 года Кулаков в салоне машины Исаенковой задушил ее. Машину и тело в ней нашли спустя два дня. А через три недели главу района арестовали.

27 октября после вердикта присяжных, четверо из которых посчитали, что вина Кулакова не доказана, а один воздержался, судья распорядилась освободить Кулакова из-под стражи прямо в зале суда.

Защита, знакомые, родные и сам бывший чиновник тут же воспользовались возможностью пообщаться с прессой и поучаствовали в ток-шоу, раздали интервью, объясняя победу тем, что следствие поймало не того.

Кулаков в интервью RT рассказал, что сам обратился в полицию Раменского района, когда выяснилось, что женщина пропала. А еще сказал, что она многое от него скрывала и он "не все знал о ней". А она "общалась с кем-то по поводу приобретения двух паспортов за наличные средства. На чье имя и зачем нужны были эти два паспорта - большой вопрос".

Исаенкова в последнее время зачем-то меняла номера, удаляла сообщения с мобильника. Просила снять дом. По версии освобожденного Кулакова, она явно кого-то боялась и хотела уехать. Но не успела.

А биологические следы, которые криминалисты нашли на месте преступления, ничего не доказывают - они же были близко знакомы, заявил Кулаков. И подчеркнул: в машине нашли биологические следы и других мужчин. А с данными полиграфа, который вроде бы подтвердил его причастность к преступлению, он не согласен.

- Мы заказывали рецензию на результаты полиграфа, и независимые эксперты исследовали их. Они подтвердили, что полиграф был проведен с нарушением, - сказал Кулаков в интервью. По его мнению, ему задавали не те вопросы и задавали их неправильно.

В общем, Кулаков постарался перечислить все аргументы и главные улики следствия.

Его вывод прозрачен и лежит на поверхности: преступление совершили специалисты. Его подруга чего-то очень сильно опасалась, вела двойную жизнь, намеревалась вообще скрыться, но убийца или убийцы оказались проворнее.

Он же просто жертва, которую следствию было легче достать, чем искать настоящих преступников.

Выводам массы экспертиз, изложенных сухим научным языком с кучей специальных терминов, присяжные заседатели не поверили

- Мы тоже пытались немного понять, кто мог совершил преступление. Но у нас слишком мало информации, поэтому никаких предположений нет. У следствия, скорее всего, тоже нет зацепок, - заключил вчерашний подсудимый.

Попробуем разобраться со следственными уликами и ответить на вопрос, почему они не впечатлили присяжных.

На вопрос "РГ", что было у следователей по этому делу, ответила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие уверяет - на причастность к убийству проверяли несколько человек. Сначала убийц искали среди окружения погибшей женщины. А оно было огромным. Постепенно круг сужался.

- В результате были получены данные о причастности к преступлению главы городского округа. Плюс была получена информация о том, что он внезапно написал заявление о сложении с себя полномочий главы и собирается уезжать на машине с семьей в Белоруссию. Соответственно, данные обстоятельства ускорили задержание, поскольку были расценены как попытка скрыться, объясняют в СК.

По тому, что смогло собрать следствие, вырисовывается такая картина. Мужчина и женщина были любовниками, причем давно.

- На почве ревности между ними регулярно происходили конфликты. СМС с угрозами Кулакова в адрес Исаенковой были восстановлены в ходе следствия, - рассказала Ольга Врадий.

По версии следствия,1 мая 2019 года около 23 часов 45 минут Кулаков предложил Исаенковой встретиться в районе улицы Полярная города Раменское. Она согласилась. Кстати, о том, что перед выходом Исаенкова переписывалась с Кулаковым, следствию рассказала дочь погибшей и это есть в материалах следствия.

В СК говорят, что выходил Кулаков из дома тихо, воспользовался другим выходом. "Кулаков, желая сохранить в тайне от супруги свою встречу с Исаенковой, покинул квартиру и жилой дом в ночное время суток через запасной выход дома, чтобы не попасть в поле зрения консьержки". Время приезда на встречу погибшей следствие называет точно: Исаенкова прибыла на своем автомобиле на место, указанное Кулаковым, около 00 часов 06 минут 2 мая.

Во время встречи между ними произошла очередная ссора. Следствие ее описало в деталях и с подробностями: "В ходе ссоры Кулаков нанес один удар рукой в область носа Исаенковой, затем схватил ее за верхнюю часть одежды и перетащил на задний ряд сидений, где сдавил шею пальцами рук, а также пальцами рук закрыл отверстия рта и носа, в результате чего причинил потерпевшей механическую асфиксию. Смерть наступила от механической асфиксии".

Любопытный момент. В СК уверяют, что после случившегося чиновник кинулся "зачищать" пространство. Он уничтожил следы преступления и "следы их совместного пребывания в съемной квартире, совместную переписку в мессенджерах в принадлежащем ему телефоне, досрочно сложил полномочия главы района и намеревался скрыться за пределами России".

А теперь попробуем перечислить доказательства, которое дали следствию основания утверждать, что они нашли убийцу.

Это в первую очередь многочисленные молекулярно-генетические экспертизы. В том числе экспертизы, которые показывали контакты самого Кулакова с одеждой Исаенковой "в местах приложении физической силы и удушения (платке на шее, областях плеч кофты и куртки, надетой на трупе)". Следы Кулакова оказались и под ногтями погибшей. Если ее не убивал Кулаков, то женщина, выходит, не один день не меняла одежду и не мыла руки?

По заключению эксперта, по количеству потожировых следов Кулакова на пальцах Исаенковой он - последний прижизненный контакт потерпевшей.

Кроме данных полиграфа были следственный эксперимент и комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Она в деталях восстановила конфликт вплоть до салона машины и мельчайших капель крови в нем.

Интересные результаты дали многочисленные компьютерно-технические экспертизы мобильных устройств Исаенковой и Кулакова. По ним выходит, что накануне их встречи Кулаков угрожал женщине. Следствие подчеркивает: Кулаков стер всю их переписку у себя, оставив только ту, которая была после исчезновения Исаенковой, где он ей писал и искал ее.

Был у следствия и засекреченный свидетель, о котором в интервью не упомянул ни сам подсудимый, ни его защита. Свидетель рассказал, что Кулаков сам рассказал ему, что убил свою девушку. Сказал, что в этот момент "не соображал, что делал, на него что-то нашло". Но выводам многочисленных экспертиз, изложенных сухим научным языком с кучей специальных терминов, присяжные не поверили.

Теперь вариантов два. Если оправдание отменят, будет новый суд с новым судьей и новыми присяжными. Если не отменят, убийц будут искать заново.