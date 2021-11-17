В Воронежской области число погибших при пожаре детей выросло до пяти

Причины пожара в частном доме в Ольховатском районе, где утром 17 ноября были найдены тела женщины и пяти ее детей, устанавливает следствие. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части 3 статьи 109 УК РФ).

Об этом сообщили в СК по Воронежской области.

Сигнал о пожаре на улице Центральной в селе Костово поступил в службу спасения в 6:30. При тушении дома были обнаружены обгоревшие тела 33-летней хозяйки и ее детей: девочек четырех и десяти лет, а также трех мальчиков в возрасте года, трех и 13 лет.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая.

- В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики, - отметил руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела СК Вадим Стрижаков.

По данным прокуратуры области, эта семья состояла на профилактическом учете, но была снята с него. В ноябре 2021 года женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (по статье 5. 35 КоАП РФ).