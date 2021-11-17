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17.11.2021 16:01
Рубрика: Происшествия

Врио вице-губернатора Владимирской области арестовали на два месяца

Текст: Наталья Козлова
Октябрьский райсуд Владимира в среду выбрал меру пресечения врио вице-губернатору Владимирской области Григорию Вишневскому. Как сообщили корреспонденту "РГ", он арестован на два месяца.
Фото: Анна Устинова/ТАСС Фото: Анна Устинова/ТАСС
Фото: Анна Устинова/ТАСС

Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил не менее 600 тысяч рублей за содействие бизнесмену при выполнении госконтракта по капремонту здания гимназии имени Барсукова в городе Ковров.

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Прокурор на суде требовал ареста и заявил, что на свободе Вишневский оставаться не может, потому что не все свидетели допрошены, а подозреваемый может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить улики. Адвокат подозреваемого, в свою очередь, просил убрать из зала прессу и не арестовывать подзащитного.

Как выяснилось в суде, речь в уголовном деле идет о ООО "Градиал" из подмосковного Красногорска. Эта компания в январе 2020 года выиграла тендер на капитальный ремонт второго здания гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова в Коврове. Стоимость контракта - 244,8 миллиона рублей. Но у коммерческой организации, по данным следствия, возникли трудности с его исполнением. Работы должны были закончиться в декабре 2020 года, но в августе того же года отставание от графика уже составляло полтора месяца.

Предполагается, что Вишневский получил от коммерсанта в августе уже текущего года часть суммы в размере 150 тысяч рублей переводом на карту своей помощницы, которую чиновник устроил в компанию. После этого бизнесмен оплатил помощнице Вишневского авиабилеты из Москвы до Оренбурга и обратно. Еще 400 тысяч наличными чиновник получил в понедельник в одном из ресторанов Владимира, и в тот же день его задержали.

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