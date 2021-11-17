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17.11.2021 18:29
Рубрика: Происшествия

Задержаны участники драки в электропоезде МЦК

Текст: Михаил Фалалеев

В Управлении на транспорте МВД России по ЦФО сообщили о задержании оперативниками уголовного розыска двоих приезжих из ближнего зарубежья, спровоцировавших драку в электропоезде Московского центрального кольца.

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Конфликт произошел 14 ноября. Двое пьяных гостей столицы стали оскорблять пассажиров. Словесная перепалка переросла в потасовку. Пострадавших, по информации на настоящий момент, не было, в медучреждения и полицию никто не обращался.

Тем не менее, полицейские по записям видеонаблюдения зафиксировали правонарушение, установили личности предполагаемых виновников и задержали их. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанным.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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