В Москве произошла массовая драка в вагоне МЦК

В поезде МЦК произошла массовая драка между пассажирами, сообщает RT со ссылкой на размещенное в соцсетях видео очевидцев.

По предварительным данным, конфликт произошел в поезде на станции "Окружная". Группа пассажиров приставала к попутчикам, и одна из находящихся в вагоне женщин сделала замечание хулиганам. В ответ те ее оскорбили, и за нее заступились другие проезжающие. Словесная перепалка переросла в драку.

Чем закончился конфликт, пока не известно, правоохранительные органы официально не комментировали ситуацию. Отметим, что это уже не первый подобный случай в общественном транспорте Москвы за последнее время. Самым резонансным оказался конфликт в поезде метро, в результате которого получил серьезные травмы пассажир, заступившийся за женщину. На все подобные инциденты, как правило, оперативно реагирует не только полиция, но и Следственный комитет.