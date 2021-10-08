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08.10.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

Избитый в метро парень рассказал о своем самочувствии

Фото: Россия 1 Фото: Россия 1
Фото: Россия 1

Роман Ковалев, который был избит в столичном метро ранее судимыми приезжими за то, что сделал им замечание и заступился за девушку, рассказал о своем самочувствии.

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На данный момент Ковалев находится в больнице. На вопрос MK.ru, не пожалел ли он о своем поступке, Роман ответил, что и сейчас поступил бы так же.

По его словам, врачи пока не решили, что делать с травмированной в результате ударов надкостницей, будут ждать, пока спадет опухоль. С глазами сейчас все постепенно нормализуется и раздвоение проходит, рассказал Ковалев.

За сутки у Романа число подписчиков в Instagram увеличилось с 600 до десяти тысяч. "Я в коридоре с парнем встретился, он сказал: "Я тебя в новостях увидел, а ты оказывается, в соседней палате!" Приятно на самом деле", - рассказал он о свалившейся популярности. При этом посетовал, что пришлось звонить маме и сообщать о случившемся. "Я же не думал, что будет огласка. Думал, скажу ей в последнюю очередь, когда из больницы выйду, и все окей будет. Чтобы не волновать. Но поскольку дали огласку делу, пришлось позвонить: "Мама, не волнуйся, все нормально", - рассказал он.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил кадровому подразделению подготовить необходимые документы для вручения Ковалеву ведомственной медали.

Фигуранты дела о жестоком избиении мужчины в московском метро накануне были отправлены в карцер СИЗО №7. Ранее сообщалось, что уголовное дело против участников драки передано из полиции в СК. Действия арестованных следствие трактовало как покушение на убийство.

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