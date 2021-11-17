Амурские бизнесмены представили в Беларуси свои товары и услуги

Предприниматели из Амурской области побывали в Беларуси в рамках бизнес-миссии, организованной региональной Торгово-промышленной палатой, и презентовали свои товары и услуги.

Среди амурских предпринимателей были и те, кто занимается текстильным бизнесом.

- Белорусская сторона проявила большой интерес к сотрудничеству, - рассказал помощник директора по внешним связям Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Борис Лысак.

Один из дней бизнес-миссии был посвящен визитам на белорусские предприятия. На кондитерской фабрике "Коммунарка" для гостей организовали экскурсию по цехам, угостили вкуснейшим шоколадом. Генеральный директор приамурской компании "Тайга Органика" Андрей Капустин, сотрудники одного из пищевых предприятий Амурской области - маркетолог Мария Васильева и директор по развитию Семен Васильев - отправились на Минский молочный завод № 1. Им показали цеха по производству молочки. Еще одним пунктом программы стало посещение производственно-коммерческой фирмы "МАРО", занимающейся переработкой меда.

- Руководители амурских турфирм Роман Шабанов и Андрей Давыдюк побывали у нас, в Министерстве спорта и туризма Беларуси, рассказали о возможностях организации туров в Приамурье. Нас особенно заинтересовал экстремальный и гастрономический туризм, - сообщил директор Национального агентства по туризму при министерстве Павел Сапотько. - Настоящей жемчужиной путешествий в этот российский регион может стать знакомство с самобытной культурой коренных малочисленных народов Приамурья.

А благовещенец Павел Юрчук сходил в… театр. Он возглавляет завод по изготовлению акустических, усилительных и светодиодных систем. С руководителями Большого театра оперы и балета Павел обсудил возможности получения тендеров.

Нашел возможных партнеров и индивидуальный предприниматель Алексей Геращенко. Он производит котлы на твердом и жидком топливе. Этим же занимаются минские предприятия "Стройтехинжиниринг" и "ГазТеплоТорг". Здесь с ним поделились тонкостями изготовления и монтажа топливного оборудования.

У Ирины Пчелянской текстильный бизнес. В Беларусь она привезла образцы фурнитуры для портьер и провела презентацию для белорусского производителя штор "Надель Премиум". В итоге договорились о поставке в Беларусь пробной партии продукции.