Трутнев поручил разработать модель потоков грузов в ДФО

Зампред правительства России - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил представить предложения по разработке законодательства о "Северном завозе".

В документе будет прописана процедура перевозок на отдаленные территории. Модель грузопотока должны будут предоставить Минтранс совместно с Минвостокразвития России, дальневосточными регионами, заинтересованными органами власти и компаниями.

Накануне Юрий Трутнев лично оценил обстановку во Владивостокском морском торговом порту и Владивостокском морском рыбном порту и провел совещание, посвященное ситуации с морскими перевозками в ДФО.

Сейчас в портах Приморского края находятся более 5,8 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения транспортных грузовых средств) и более 4,4 тысячи тонн генеральных грузов, сообщается на сайте правительства региона.

- Это уже вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки. Довольно много говорят о причинах, но, сказать честно, меня интересуют больше не причины. Интересует, какие меры необходимы принять, чтобы ситуация нормализовалась, для того, чтобы люди получали грузы вовремя, - отметил Юрий Трутнев.