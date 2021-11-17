Новости

Россияне из разных городов рассказали, сколько хотят зарабатывать 09:51
В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская 09:46
Завершились заводские испытания минного заградителя "Клещ" 09:46
Врач рассказал об опасностях возрастного обезвоживания 09:31
В Красногорске задержали вора за кражу четырех велосипедов 09:27
"Автодор" исключил резкого роста тарифов за проезд по платным дорогам 09:22
В Дагестане ребенок умер от передозировки лидокаина 09:07
Трутнев поручил разработать модель потоков грузов в ДФО 09:05
Безработных в Литве за отказ от работы лишат медицинской страховки 08:55
На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2" 08:53
У 5 процентов москвичей после экспресс-тестирования подтвержден COVID-19 08:50
В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха 07:57
Россия снова сократила вложения в госдолг США 07:42
Минвостокразвития: Приморский Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи 07:18
ВОЗ сообщила о росте в Европе числа заболевших и умерших от COVID-19 07:11
Байден назвал себя делегацией США на Олимпиаде в Пекине 06:22
В Красноярском крае пожилых и правоохранителей обязали вакцинироваться 06:19
На Тарантино подали в суд из-за продажи сцен из "Криминального чтива" 05:50
В НАСА сформировали экипаж Crew Dragon для полета на МКС весной 05:22
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 04:39
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт" 04:27
Интерпол нашел в Англии пропавшую 30 лет назад жительницу Иркутска 04:18
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска 03:48
В Бундестаге назвали возможную причину задержки сертификации "СП-2" 03:39
Морские службы Франции спасли в водах Ла-Манша более 270 мигрантов 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 09:05
Рубрика: Власть

Трутнев поручил разработать модель потоков грузов в ДФО

Текст: Сергей Набивачев

Зампред правительства России - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил представить предложения по разработке законодательства о "Северном завозе".

В Приморье создадут штабы по доставке грузов северного завоза

В документе будет прописана процедура перевозок на отдаленные территории. Модель грузопотока должны будут предоставить Минтранс совместно с Минвостокразвития России, дальневосточными регионами, заинтересованными органами власти и компаниями.

Накануне Юрий Трутнев лично оценил обстановку во Владивостокском морском торговом порту и Владивостокском морском рыбном порту и провел совещание, посвященное ситуации с морскими перевозками в ДФО.

Сейчас в портах Приморского края находятся более 5,8 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения транспортных грузовых средств) и более 4,4 тысячи тонн генеральных грузов, сообщается на сайте правительства региона.

- Это уже вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки. Довольно много говорят о причинах, но, сказать честно, меня интересуют больше не причины. Интересует, какие меры необходимы принять, чтобы ситуация нормализовалась, для того, чтобы люди получали грузы вовремя, - отметил Юрий Трутнев.

Минвостокразвития: Приморский Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи
В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Полпреды Президента в федеральных округах Правительство Минтранс Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ДФО Чукотский АО ДФО Магаданская область ДФО Сахалинская область ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах