В Казани после массового отравления метанолом задержали четырех человек

В Казани после массового отравления студентов метанолом задержали четырех человек, торговавших алкоголем, сообщили в МВД Татарстана. Полицейским удалось выявить не только продавца, у которого была куплена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков.

Напомним, 16 ноября в одну из больниц Казани поступили 13 человек, отравившихся метанолом.

Выяснилось, что накануне один из пострадавших решил приобрести канистру спирта у частника по случаю своего дня рождения. Однако по ошибке взял из багажника машины емкость со стеклоомывателем. Эту жидкость они распили с друзьями, разбавляя водой.

Как показала экспертиза, стеклоомыватель на 30% состоял из смертельно опасного метанола.