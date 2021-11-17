В Удмуртии нашли причину массового отравления школьников

Новости

Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 20:13
В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей 20:06
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции 19:52
Новым главой исполкома "Единой России" станет Александр Сидякин 19:32
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США 19:11
Роскомнадзор допустил возможность блокировки The Insider 19:07
Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом 19:04
Сенатор предложила создать график выплат за несостоявшиеся туры 18:49
Лукашенко и Меркель провели очередной телефонный разговор 18:43
В трамваях появятся "тревожные кнопки" 18:38
В Чехии вводят ограничения для невакцинированных и не болевших COVID-19 18:33
Задержаны участники драки в электропоезде МЦК 18:29
Захарова высказалась о сроках сертификации "Северного потока-2" 18:25
Беларусь прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября 18:12
Главред "МУЗ-ТВ" заплатит крупный штрафы за ЛГБТ-пропаганду 18:12
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу 18:06
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Я краснею" 18:04
На севере Франции запретили продажу каяков из-за беженцев 17:54
Меркель в качестве исключения предоставили четырех помощников 17:54
Посольство Беларуси в Брюсселе опровергло сообщения о поджоге 17:52
Минпромторг исключил массовое закрытие ресторанов из-за QR-кодов 17:52
Роскомнадзор просит суд оштрафовать The Insider на 500 тысяч рублей 17:47
Россия запускает регулярные рейсы в Мексику 17:39
Посол: Вакцина "Спутник V" очень популярна среди мексиканцев 17:37
В МИД РФ заявили о росте военной активности Великобритании 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 19:56
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии нашли причину массового отравления школьников

Текст: Оксана Ильина

Массовое отравление детей в Удмуртии произошло из-за нарушения санитарных правил в школьной столовой. В еде обнаружили норовирус. Об этом заявили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Ведомство опубликовало результаты эпидемиологического расследования по факту заболевания учеников средней школы села Каракулино.

На портале "Российская электронная школа" появился курс по китайскому языку

Специалисты выяснили, что в пищеблоке не соблюдались нормы хранения и приготовления продуктов, нарушались правила обработки оборудования и инвентаря. Инспекторы нашли товары с истекшим сроком годности и без маркировки. Вопросы у проверяющих возникли к уборке и дезинфекции помещения.

"По результатам лабораторных исследований обнаружены норовирусы в пробах готовой продукции и пищевого сырья", - говорится в сообщении ведомства.

Конкретных виновных в управлении не назвали. Постановление об административном нарушении и штраф в размере 40 тысяч рублей выписали на юридическое лицо - школу села Каракулино.

Как ранее сообщала "РГ", 32 ребенка и три преподавателя обратились за медицинской помощью 12 ноября. У всех пострадавших были одинаковые признаки пищевого отравления. Школу закрыли, а региональный следственный комитет завел уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции
Попова рассказала, кого обязательно будут тестировать на коронавирус
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей