В Удмуртии нашли причину массового отравления школьников

Массовое отравление детей в Удмуртии произошло из-за нарушения санитарных правил в школьной столовой. В еде обнаружили норовирус. Об этом заявили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Ведомство опубликовало результаты эпидемиологического расследования по факту заболевания учеников средней школы села Каракулино.

Специалисты выяснили, что в пищеблоке не соблюдались нормы хранения и приготовления продуктов, нарушались правила обработки оборудования и инвентаря. Инспекторы нашли товары с истекшим сроком годности и без маркировки. Вопросы у проверяющих возникли к уборке и дезинфекции помещения.

"По результатам лабораторных исследований обнаружены норовирусы в пробах готовой продукции и пищевого сырья", - говорится в сообщении ведомства.

Конкретных виновных в управлении не назвали. Постановление об административном нарушении и штраф в размере 40 тысяч рублей выписали на юридическое лицо - школу села Каракулино.

Как ранее сообщала "РГ", 32 ребенка и три преподавателя обратились за медицинской помощью 12 ноября. У всех пострадавших были одинаковые признаки пищевого отравления. Школу закрыли, а региональный следственный комитет завел уголовное дело.