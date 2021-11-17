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17.11.2021 09:48

АО "Транснефть - Западная Сибирь" модернизировало оборудование для автоматизированного учета нефти на Омской ЛПДС

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение двух систем измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС).

Работы выполнялись с марта 2021 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственной инфраструктуры предприятия.

Цель техперевооружения СИКН - обеспечение высокого качества автоматизированного коммерческого учета нефти, принимаемой в резервуарный парк Омской ЛПДС по магистральным нефтепроводам (МН) Усть-Балык - Омск от АО "Транснефть - Сибирь" и ТОН-2.

В рамках модернизации СИКН была выполнена замена системы обработки информации и системы автоматизации. Это повысит точность приёма сигналов со средств измерений и оборудования технологических блоков СИКН, позволит отслеживать учётные операции, выполнять архивирование данных, управлять режимами, формировать отчеты и протоколы, передавать информацию в территориальный диспетчерский пункт АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Также в ходе техперевооружения СИКН выполнена замена турбинных преобразователей расхода нефти блока измерительных линий (БИЛ), автоматических пробоотборников блока измерения показателей качества нефти (БИК). Смонтированы новые датчики загазованности и извещатели с заменой кабельной продукции в помещении БИЛ и БИК. Установлены весы для контроля веса пробы. Все новое установленное оборудование отечественного производства.

Байпасная линия СИКН дооснащена узлом дистанционного контроля протечек задвижки. За счет оперативной передачи сигналов контроля герметичности задвижки на автоматизированное рабочее место оператора повышается уровень промышленной безопасности объекта.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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