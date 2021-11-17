Чем рискуют купившие QR-коды россияне

Кузбасские медики рассказали о том, что может грозить гражданам, купившим QR-коды и сертификаты о вакцинации.

В настоящее время во многих регионах введены новые меры борьбы с COVID-19. Ряд учреждений можно посетить, предъявив QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, а также отрицательный результат ПЦР-теста или справку о медотводе.

Правоохранительные органы регулярно выявляют и задерживают мошенников, торгующих поддельными сертификатами. Однако несмотря на это, в Сети по-прежнему полно предложений купить QR-код вакцинации без прививки.

- Думаете, что покупка сертификата о вакцинации легко решит проблему с QR-кодом? Наоборот, проблем станет только больше! - объясняют пациентам в Кузбасской клинической больнице.

По словам врачей, купившие QR-коды россияне рискуют не только своим здоровьем. Им придется столкнуться и с другими неприятными последствиями.

-Сначала вы передадите свои персональные данные мошенникам. Потом вы отдадите им свои деньги. Затем они подделают QR-код, а вы станете соучастником уголовного преступления. Базы с персональными данными регулярно сливают в сеть. И в дальнейшем они могут быть использованы против вас, - предупреждают медики.