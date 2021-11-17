Чем рискуют купившие QR-коды россияне

Новости

В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха 07:57
Россия снова сократила вложения в госдолг США 07:42
Минвостокразвития: Приморский Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи 07:18
ВОЗ сообщила о росте в Европе числа заболевших и умерших от COVID-19 07:11
Байден назвал себя делегацией США на Олимпиаде в Пекине 06:22
В Красноярском крае пожилых и правоохранителей обязали вакцинироваться 06:19
Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи сцен из "Криминального чтива" 05:50
В НАСА сформировали экипаж Crew Dragon для полета на МКС весной 05:22
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 04:39
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт" 04:27
Интерпол нашел в Англии пропавшую 30 лет назад жительницу Иркутска 04:18
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска 03:48
В Бундестаге назвали возможную причину задержки сертификации "СП-2" 03:39
Морские службы Франции спасли в водах Ла-Манша более 270 мигрантов 02:58
Вучич заявил о намерении покупать у РФ газ ежегодно в течение 10 лет 02:21
В Нью-Йорке только привитым разрешат встретить Новый год на Таймс-сквер 01:49
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022 01:14
Четверо россиян задержаны в Косово 00:44
Минобороны Турции уклонилось от комментариев о размещении С-400 16.11.2021
ВОЗ: Пандемия затянулась из-за неравного доступа к вакцинации 16.11.2021
Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства 16.11.2021
Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет 16.11.2021
Более 1700 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 16.11.2021
Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google 16.11.2021
Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2" 16.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 08:01
Рубрика: Общество

Чем рискуют купившие QR-коды россияне

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кузбасские медики рассказали о том, что может грозить гражданам, купившим QR-коды и сертификаты о вакцинации.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
QR-коды: Когда и где понадобится код и как будет работать система

В настоящее время во многих регионах введены новые меры борьбы с COVID-19. Ряд учреждений можно посетить, предъявив QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, а также отрицательный результат ПЦР-теста или справку о медотводе.

Правоохранительные органы регулярно выявляют и задерживают мошенников, торгующих поддельными сертификатами. Однако несмотря на это, в Сети по-прежнему полно предложений купить QR-код вакцинации без прививки.

- Думаете, что покупка сертификата о вакцинации легко решит проблему с QR-кодом? Наоборот, проблем станет только больше! - объясняют пациентам в Кузбасской клинической больнице.

По словам врачей, купившие QR-коды россияне рискуют не только своим здоровьем. Им придется столкнуться и с другими неприятными последствиями.

-Сначала вы передадите свои персональные данные мошенникам. Потом вы отдадите им свои деньги. Затем они подделают QR-код, а вы станете соучастником уголовного преступления. Базы с персональными данными регулярно сливают в сеть. И в дальнейшем они могут быть использованы против вас, - предупреждают медики.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать