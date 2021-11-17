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17.11.2021 10:27
Рубрика: Общество

В Омске нашли клад на месте каторги Достоевского

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 261(8612)
В Омске на месте каторжного острога, в котором отбывал ссылку Федор Достоевский, археологи обнаружили старинные монеты и другие артефакты. Находки пополнят экспозицию выставки, открывшуюся к 200-летию великого писателя в Воскресенском соборе Омска.

Арестант по фамилии Достоевский появился в Омском остроге 23 января 1850 года и пробыл здесь четыре года. По мнению историков, каторга не только оставила глубокий след в душе писателя, но и оказала огромное влияние на его дальнейшее творчество.

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Во второй половине XIX века острог был заброшен и постепенно разрушился, уцелел только фундамент, где и прошли раскопки.

- У нас дрожали руки, когда мы подняли монеты 1771-1781 годов, - поделился впечатлениями старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Корусенко. - Семь 10-копеечных медных монет времен Екатерины II, чеканки Колыванского монетного двора обнаружили у стены. Предположительно, они хранились в кожаном кошельке. Кто спрятал деньги, пока остается загадкой.

На месте раскопок ученые откопали также монету времен Павла I и другие артефакты. Кроме того, им удалось скорректировать карту острога.

- Пользуясь специальными методиками, мы установим истинные границы объекта, и он будет принят под государственную охрану, - пояснил Михаил Корусенко.

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