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17.11.2021 17:36
Рубрика: Культура

Валерий Гергиев: Традиции музыкального искусства прирастут Сибирью

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Культурно-образовательный квартал Сибирского кластера искусств в Кемерове осмотрел художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.
Маэстро встретился с юными талантами и оценил оснащение нового комплекса. Фото: Сергей Гавриленко Маэстро встретился с юными талантами и оценил оснащение нового комплекса. Фото: Сергей Гавриленко
Маэстро встретился с юными талантами и оценил оснащение нового комплекса. Фото: Сергей Гавриленко

Перед тем, как знаменитый оркестр под его управлением дал концерт в рамках гастрольного тура по Сибири, маэстро встретился с юными талантами и оценил оснащение нового комплекса.

Фото: Reuters
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В филиалах Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского "Сибирский" и Московской государственной академии хореографии обучаются 192 начинающих музыканта и танцовщика. Пока шло строительство, ребята занимались на площадках других учебных заведений. И сегодня продемонстрировали, чему уже научились. На сцене звучали произведения Рахманинова, Шостаковича, Чайковского и других классиков, исполненные на новых инструментах мирового качества.

- Я вижу, у вас рояль Yamaha и наверняка французский кларнет, - заметил маэстро. - Мы обязательно найдем возможности, и очень скоро, для того чтобы дети могли учиться и игре на арфе. Здорово, что сегодня большие перспективы открываются не только для тех, кто получает образование в Москве и Санкт-Петербурге. С определенной уверенностью могу дать слово: лучшие силы Мариинского театра будут регулярно выступать здесь, в Кузбассе. В расчете на это и создается такой мощный творческий центр. У детей появятся не только сильные педагоги, но и признанные мастера, которые готовят победителей международных конкурсов. К слову, Петр Ильич Чайковский родился в Воткинске, Михаил Иванович Глинка - в Смоленске. Родина Модеста Петровича Мусоргского - Псков, Сергея Васильевича Рахманинова - Великий Новгород, а Николая Андреевича Римского-Корсакова - Тихвин. Это уже потом они брали мировые высоты… Мы будем смотреть в будущее через надежды, что наши дети получат возможность, не оглядываясь на далекие заморские, заманчивые горизонты, получать великолепное образование у себя дома. Другие такие же важные проекты сейчас реализуются во Владивостоке, Севастополе и Калининграде. И мне приятно, что Кемерово - в этой большой четверке. Сибирь - мощнейший наш регион, гордость страны, ее главная, может быть, надежда. Я уверен, что все усилия увенчаются успехом. Мы для этого сделаем все возможное.

Я совсем недавно был в Крыму, многократно выступал в Калининграде. А во Владивостоке послезавтра коллектив Мариинского театра исполнит оперу Мусоргского "Хованщина". Это величайшая русская опера. И я не могу представить себе лучшего подарка какому-либо из регионов России. Ну, может быть, еще "Пиковая дама" или "Евгений Онегин" Чайковского. Но мы везем "Хованщину" во Владивосток, где она никогда не исполнялась, по крайней мере, на сцене - в костюмах и с декорациями. Это замечательная возможность знать и любить историю своей страны через величайшие произведения. Поэты, писатели, композиторы делали огромное дело. Таким образом росли и формировались традиции российского театрального, музыкального искусства. И прирастать они будут именно за счет регионов, и за счет Сибири в том числе.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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