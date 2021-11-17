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17.11.2021 21:17
Рубрика: Происшествия

Обвинение запросило 8 лет для обвиняемого в разврате экс-министра Поморья

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

18 ноября в Архангельске будет оглашаться решение суда по делу экс-министра образования Поморья Юрия Гнездышева. Его обвиняют в развратных действиях в отношении школьниц, сам бывший высокопоставленный чиновник ранее признал свою вину.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Как сообщает прокуратура Архангельской области, гособвинение запросило для Гнедышева наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, Юрий Гнедышев в поле зрения правоохранительных органов попал в октябре 2020 года. Все началось с того, что две школьницы, одной 12 лет, другой - 14, живущие в разных уголках страны, стали получать сообщения в соцсетях от неизвестного мужчины. Переписка была, как говорят в следствии, интимного содержания. Когда о письмах узнали родители, они, естественно, обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело, автора посланий искали по IP. И нашли. Переписка велась с компьютера Гнедышева, который в августе 2020 занял пост министра образования Архангельской области, правда, с приставкой "и.о". До этого на протяжении трех лет Гнедышев был замминистра. Ему прочили блестящую карьеру.

Уголовное дело в отношении Гнедышева стало шоком для жителей Архангельской области, ведь до назначений в министерство образования региона он был директором школы Северодвинска, а карьеру начинал в качестве учителя информатики и зарекомендовал себя как первоклассный специалист.

Многие были уверены, что произошла страшная ошибка. Но Гнедышев еще в самом начале следствия признался - со школьницами переписывался именно он.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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