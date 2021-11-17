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17.11.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

По делу о крушении судна "Фаворит" взят под стражу инспектор ГИМС

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

По делу о гибели катера "Фаворит", который затонул в Белом море, взят под стражу государственный инспектор Азовского инспекторского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Фото: Репродукция Юрия Снегирева / Из архива Александра Котельникова
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Инспектора обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, и служебном подлоге.

В ведомстве отметили, что в июле 2020 года по заявлению судовладельца инспектор провел техническое освидетельствование моторного судна "Фаворит" РВН-376 серии "Ярославец", построенного в 1968 году. Он составил ложный акт о том, что длина судна составляла 19 метров и оно годно к плаванию. В следствии полагают, это было сделано, чтобы судно признали маломерным, тогда как в реальности оно имело длину 26 метров. При этом по закону инспектор был обязан вынести решение об отказе и исключить судно из реестра маломерных судов. Без отметки о техническом освидетельствовании "Фаворит" не имел права выйти со стоянки в море.

Напомним, "Фаворит" шел в Мурманск из порта Геленджик. Катер погиб в Белом море в районе села Кашкаранцы 5 октября 2021 года во время сильного шторма. На его борту находились 5 человек. После ЧП из воды извлекли мужчину и женщину, которая скончалась по пути в больницу - предположительно, от переохлаждения. Еще одного погибшего позже нашли на морском берегу. А 9 ноября в трюме затонувшего катера обнаружили еще двух человек, которые до этого момента числились пропавшими без вести.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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