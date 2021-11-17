Под Калининградом открылся третий в России карбоновый полигон

Новости

Путин подпишет указ по ценным растениям 14:33
Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры 14:25
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом 14:24
Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек 14:24
СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов 13:54
Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП 13:52
Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока 13:40
"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу 13:37
Новорожденных в России будут проверять на СМА и еще 35 болезней 13:36
Обыски по делу о мошенничестве прошли у проректора и финдеректора РАНХиГС 13:36
Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью 15 декабря 13:28
Андрей Бочкарев: В Москве построено с начала года почти 73 километра новых дорог 13:15
Лавров: РФ разделяет настрой Молдавии на развитие сотрудничества 13:07
Более 4,1 тысячи дольщиков получат квартиры или компенсации 13:03
Сергей Кравцов: Нам интересен узбекский язык и узбекская культура 13:03
Путин и глава "Аэрофлота" затрагивали тему QR-кодов 13:01
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии 12:58
Песков оценил прямой контакт Лукашенко с Евросоюзом 12:57
Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине 12:52
В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта 12:50
Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя 12:50
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека 12:43
Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет 12:37
Президент Владимир Путин выступит на коллегии МИД 12:37
Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 14:00
Рубрика: Общество

Под Калининградом открылся третий в России карбоновый полигон

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
В Калининградской области открыли третий в стране карбоновый полигон "Росянка". Ученые будут изучать парниковые газы, влияющие на глобальное изменение климата, на торфянике и в акватории Балтийского моря. Главная задача - разработать и испытать на практике механизмы, которые позволят уменьшить выбросы углекислого газа и метана в атмосферу.
Первые исследования на карбоновом полигоне "Росянка". Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта Первые исследования на карбоновом полигоне "Росянка". Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта
Первые исследования на карбоновом полигоне "Росянка". Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта

Карбоновые полигоны создаются по всей стране в рамках пилотного проекта федерального министерства науки и высшего образования. Всего должны появиться 14 таких площадок. Первым стал полигон на озере Кучак в Тюменской области, заработавший в августе этого года. Затем в октябре на базе Коуровской астрономической обсерватории в Свердловской области открылся второй объект. И вот сегодня к пилотному проекту присоединился самый западный российский регион.

Фото: Винсент Робле/РИА Новости
Ученые рекомендовали увеличить добычу гренландского тюленя

У калининградского карбонового полигона есть несколько особенностей. Во-первых, он имеет не одну, а две исследовательских площадки. Первая расположилась на торфянике Виттгирренском. Когда-то здесь были болота, которые забирают из атмосферы больше парниковых газов, чем выделяют. Но болота разрушили и осушили в результате торфодобычи и мелиоративных работ. Осушенный торфяник стал мощным излучателем парниковых газов. И теперь ученым предстоит решить, как вновь превратить этого "вредителя" в полезную для мирового климата экосистему.

- Мы будем тестировать технологию экологической реабилитации болота, которая предполагает обводнение торфянника, небольшое поднятие грунтовых вод, - рассказывает замдиректора по научной работе Атлантического отделения Института океанологии РАН, старший научный сотрудник лаборатории морского природопользования Балтийского федерального университета имени Канта Лейла Баширова.

Вторая площадка - это Гданьская впадина в акватории Балтийского моря. Там наблюдается так называемая метановая аномалия, то есть колоссальное содержание метана в осадках. С учетом того, что метан влияет на изменения климата в десятки раз активнее, чем углекислый газ, исследования аномалии, как и исследования углеродного баланса Балтийского моря в целом, могут дать ученым ответы на многие вопросы.

Еще одна примечательная особенность "Росянки" связана, по словам проректора по научной работе БФУ имени Канта Максима Демина, с хорошо развитой транспортной системой Калининградской области. От Института живых систем, который является основной химико-биологической базой федерального университета, до площадки на торфянике Виттгирренском можно добраться за час. Поэтому кампус карбонового полигона сделали мобильным. Ученые отправятся в свои многочисленные экспедиции в комфортных домах на колесах. А питать исследовательский центр энергией будет мобильная солнечная электростанция.

Как подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов, вопрос снижения негативного воздействия на атмосферу крайне важен для самого западного российского региона. В Янтарном крае в последние годы наблюдается положительный миграционный прирост, сюда активно переезжают на ПМЖ жители других субъектов РФ.

Фото: iStock
Ученые нашли способ измерить количество водорослей в Арктике

- Конечно, сохранение экологии, сохранение окружающей среды влияет на привлекательность нашего региона, - поясняет Антон Алиханов. - Второй важный фактор связан с новым трансграничным регулированием, системой торговли углеродными квотами, углеродным налогообложением, которые вводятся и в России, и в близлежащих странах, в том числе в странах Евросоюза. Мы очень рады, что наши ученые будут разрабатывать практические технологии, направленные на снижение углеродного следа в нашем регионе. Калининградская область очень плотно вовлечена в международную торговлю, и для нас важно сохранять рынки сбыта, наращивать возможности по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Исследования на полигоне проводит группа ученых БФУ имени Канта в сотрудничестве с коллегами из других российских научных организаций. Это Атлантическое отделение Института океанологии РАН, Виштынецкий парк, Институт лесоведения РАН.

- Мы создаем научный проект, который внесет свой вклад в контроль карбонового следа, в реализацию управляемого и желаемого будущего для нашего региона, - подводит итог ректор БФУ имени Канта Александр Федоров. - Это сюжет, который чрезвычайно важен в рамках событий, связанных с климатическими изменениями. Сейчас мы активно оснащаем полигон оборудованием. Этот проект подтянет к себе значительное число молодых исследователей и станет хорошей точкой взаимодействия с нашими партнерами в близлежащих странах ЕС.

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Климат на Земле

Главное сегодня

Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать