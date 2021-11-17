Под Калининградом открылся третий в России карбоновый полигон

Карбоновые полигоны создаются по всей стране в рамках пилотного проекта федерального министерства науки и высшего образования. Всего должны появиться 14 таких площадок. Первым стал полигон на озере Кучак в Тюменской области, заработавший в августе этого года. Затем в октябре на базе Коуровской астрономической обсерватории в Свердловской области открылся второй объект. И вот сегодня к пилотному проекту присоединился самый западный российский регион.

У калининградского карбонового полигона есть несколько особенностей. Во-первых, он имеет не одну, а две исследовательских площадки. Первая расположилась на торфянике Виттгирренском. Когда-то здесь были болота, которые забирают из атмосферы больше парниковых газов, чем выделяют. Но болота разрушили и осушили в результате торфодобычи и мелиоративных работ. Осушенный торфяник стал мощным излучателем парниковых газов. И теперь ученым предстоит решить, как вновь превратить этого "вредителя" в полезную для мирового климата экосистему.

- Мы будем тестировать технологию экологической реабилитации болота, которая предполагает обводнение торфянника, небольшое поднятие грунтовых вод, - рассказывает замдиректора по научной работе Атлантического отделения Института океанологии РАН, старший научный сотрудник лаборатории морского природопользования Балтийского федерального университета имени Канта Лейла Баширова.

Вторая площадка - это Гданьская впадина в акватории Балтийского моря. Там наблюдается так называемая метановая аномалия, то есть колоссальное содержание метана в осадках. С учетом того, что метан влияет на изменения климата в десятки раз активнее, чем углекислый газ, исследования аномалии, как и исследования углеродного баланса Балтийского моря в целом, могут дать ученым ответы на многие вопросы.

Еще одна примечательная особенность "Росянки" связана, по словам проректора по научной работе БФУ имени Канта Максима Демина, с хорошо развитой транспортной системой Калининградской области. От Института живых систем, который является основной химико-биологической базой федерального университета, до площадки на торфянике Виттгирренском можно добраться за час. Поэтому кампус карбонового полигона сделали мобильным. Ученые отправятся в свои многочисленные экспедиции в комфортных домах на колесах. А питать исследовательский центр энергией будет мобильная солнечная электростанция.

Как подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов, вопрос снижения негативного воздействия на атмосферу крайне важен для самого западного российского региона. В Янтарном крае в последние годы наблюдается положительный миграционный прирост, сюда активно переезжают на ПМЖ жители других субъектов РФ.

- Конечно, сохранение экологии, сохранение окружающей среды влияет на привлекательность нашего региона, - поясняет Антон Алиханов. - Второй важный фактор связан с новым трансграничным регулированием, системой торговли углеродными квотами, углеродным налогообложением, которые вводятся и в России, и в близлежащих странах, в том числе в странах Евросоюза. Мы очень рады, что наши ученые будут разрабатывать практические технологии, направленные на снижение углеродного следа в нашем регионе. Калининградская область очень плотно вовлечена в международную торговлю, и для нас важно сохранять рынки сбыта, наращивать возможности по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Исследования на полигоне проводит группа ученых БФУ имени Канта в сотрудничестве с коллегами из других российских научных организаций. Это Атлантическое отделение Института океанологии РАН, Виштынецкий парк, Институт лесоведения РАН.

- Мы создаем научный проект, который внесет свой вклад в контроль карбонового следа, в реализацию управляемого и желаемого будущего для нашего региона, - подводит итог ректор БФУ имени Канта Александр Федоров. - Это сюжет, который чрезвычайно важен в рамках событий, связанных с климатическими изменениями. Сейчас мы активно оснащаем полигон оборудованием. Этот проект подтянет к себе значительное число молодых исследователей и станет хорошей точкой взаимодействия с нашими партнерами в близлежащих странах ЕС.