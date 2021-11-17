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17.11.2021 21:20
Рубрика: Дороги

Вокруг Петербурга будет построена новая кольцевая автодорога

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 262 (8613)
Вокруг Петербурга будет построена новая кольцевая автодорога, ее рабочее название КАД-2. Об этом заявил руководитель госкорпорации "Автодор" Вячеслав Петушенко на пресс-подходе в рамках форума "Транспорт России".
По задумке разработчиков проекта, КАД-2 должен будет разгрузить вечные пробки на КАД. Фото: РИА Новости По задумке разработчиков проекта, КАД-2 должен будет разгрузить вечные пробки на КАД. Фото: РИА Новости
По задумке разработчиков проекта, КАД-2 должен будет разгрузить вечные пробки на КАД. Фото: РИА Новости

Строительство кольцевой магистрали обсуждается уже второе десятилетие. Одно кольцо в Петербурге уже есть - это КАД. Дорога, протяженность которой составляет 146 километров, в свое время смогла существенно разгрузить городские улицы. Но время показало, что одной такой трассы недостаточно. И вот теперь в 20-30 километрах от Петербурга город должно окружить новое кольцо. Открытие новой магистрали ориентировочно планируется в 2035 году, однако окончательные сроки и стоимость проекта станут известны только после его технико-экономического обоснования.

Фото: Агентство "Москва"
Почему МКАД остается самой аварийной дорогой Москвы

Изначально рассматривалось два варианта. В частности, вокруг Петербурга такая дорога уже есть, ее называют бетонкой, это дорога, которая связывала военные части в годы СССР. Для гражданского транспорта большинство ее участков были закрыты. Эта дорога неплохо сохранилась, но она не вписывается в транспортную схему Петербурга и Ленобласти, а значит, требуются новые съезды, развязки, обустройство всей дорожной инфраструктуры. Но самый главный ее минус - удаленность. Как заявил Вячеслав Петушенко, принято решение КАД-2 строить с нуля.